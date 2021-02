Evan Mosey fÃ¼r zwei Spiele gesperrt

Freiburg. (PM EHCF/DEL2) Die Wölfe müssen in der kommenden zwei Spielen auf den Neuzugang verzichten. Beim 2:1-Auswärtssieg der Wölfe am vergangenen Freitag in Bietigheim...

Freiburg. (PM EHCF/DEL2) Die Wölfe müssen in der kommenden zwei Spielen auf den Neuzugang verzichten. Beim 2:1-Auswärtssieg der Wölfe am vergangenen Freitag in Bietigheim wurde ein Check gegen die Bande von Evan Mosey mit einer großen Spieldauerdisziplinarstrafe geahndet. Im Zuge dessen verhängt der Disziplinarausschuss in Nachgang eine Sperre von zwei Spielen. Der Stürmer wurde wegen eines Checks gegen die Bande mit einer großen plus Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Der Spieler Evan Mosey wurde im Spiel Bietigheim gegen Freiburg am 05. Februar 2021 vom Hauptschiedsrichter in der 39. Spielminute wegen eines Boardings mit einer großen plus Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Es lagen als Beweismittel vor:

• Spielbericht und Zusatzmeldung vom 05.02.2021

• Videoaufzeichnung vom Medienpartner Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein Boarding gemäß DEL-Regel 119 vorliegt und der Schiedsrichter sein Ermessen ordnungsgemäß ausgeübt hat. Der Disziplinarausschuss hält die Sperre von zwei Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe für angemessen. Evan Mosey hat seinen Gegenspieler rücksichtslos, in einer schutzlosen Position in die Bande gecheckt und ihn dabei verletzt. Diese Entscheidung beruht auf der DEL Regel 119, den §§ 1, 4, 11, 24 und 27 Disziplinarordnung der ESBG Eishockeybetriebsgesellschaft mbH sowie den §§ 5 und 7 Spieler-Lizenzvertrag.