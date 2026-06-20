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EV Zug wechselt auf dem Posten des General Managers – Reto Kläy geht nach zwölf Jahren

20. Juni 20261 Mins read91
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Ted Suhikonen - © EV Zug
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Zug. (PM EVZ) Der Verwaltungsrat des EVZ hat entschieden die Zusammenarbeit mit General Manager Reto Kläy per sofort zu beenden. Sein Nachfolger wird Ted Suihkonen.

Reto Kläy war während zwölf Jahren als General Manager für den EVZ tätig und hat in dieser Zeit die sportliche Entwicklung des Vereins massgeblich mitgeprägt. Nun trennen sich die beiden Parteien aufgrund von unterschiedlichen strategischen Ausrichtungen.

«Für seinen langjährigen Einsatz und sein grosses Engagement danken wir Reto Kläy ganz herzlich. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft», sagt Verwaltungsratspräsident Dr. Hans-Peter Strebel.

Reto Kläy: «Ich bedanke mich für zwölf unglaubliche Jahre beim EVZ. Ich durfte in dieser Zeit mit vielen grossartigen Menschen zusammenarbeiten und sportliche Erfolge feiern, die für immer bleiben werden. Umso mehr bedauere ich, dass die Vorstellungen des Verwaltungsrats über die zukünftige strategische Ausrichtung mit meinen nicht mehr deckungsgleich sind.»

Der Verwaltungsrat freut sich Ted Suihkonen als neuen GM zu ernennen. Der 48-jährige amerikanisch-schwedische Doppelbürger fungiert bereits seit 2022 als Head of Development beim EVZ und übernimmt die Aufgaben von Reto Kläy per sofort. Unterstützt wird er dabei von Reto Suri, ehemaliger Meisterspieler des EVZ und aktueller U21-Elit Head Coach.

Ted Suihkonen: «Ich danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team die erfolgreiche Arbeit beim EVZ weiterführen und den sportlichen Bereich konsequent weiterentwickeln zu können.»

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