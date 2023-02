EV Zug verpflichtet US-Boy von Leksands IF

Zug. (PM EVZ) Der Stürmer Carter Camper stammt aus dem Bundesstaat Ohio in den USA und studierte dort an der Miami University (OH), bevor...

Zug. (PM EVZ) Der Stürmer Carter Camper stammt aus dem Bundesstaat Ohio in den USA und studierte dort an der Miami University (OH), bevor er 2011 in die Organisation der Boston Bruins nach Massachusetts wechselte.

In der NHL reichte es dem 175 cm grossen und 80 kg schweren Stürmer nur für 3 Spiele (1 Tor), die meiste Zeit verbrachte er bis 2014 bei dem Farmteam aus Providence in der AHL. Danach lief er für die Springfield Falcons, Binghamton Senators, Hershey Bears (Ex-Klub von Tobias Geisser), Albany Devils (Ex-Klub von Brian O’Neill), Cleveland Monsters, Tucson Roadrunners, Grand Rapids Griffins (Ex-Klub von Justin Abdelkader) und Utica Comets auf und absolvierte so 614 Spiele (131 Tore, 338 Assists) in der AHL.

2020 wechselte Camper nach Schweden zu Leksand. In seinen ersten beiden Saisons in der SHL erzielte der 34-Jährige 25 Tore und 71 Assists in 99 Spielen, in der laufenden Spielzeit steht er bei 27 Punkten (13 Tore, 14 Assists) in 41 Spielen. In den letzten 3 Jahren hat er somit am meisten Punkte für den Klub aus Mittelschweden gesammelt.

«Carter ist ein flinker Stürmer, der das Spiel gut lesen kann und ausserdem auch weiss, wie man Tore schiesst», sagt General Manager Reto Kläy. «Er bringt eine Menge Erfahrung mit und wird unsere Mannschaft bis Ende Saison perfekt ergänzen.»

