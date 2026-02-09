Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EV Zug verpflichtet Stürmer der Löwen Frankfurt
EV ZugLÃ¶wen FrankfurtTransfer-News

EV Zug verpflichtet StÃ¼rmer der LÃ¶wen Frankfurt

9. Februar 2026
Jakob Lilja von den LÃ¶wen Frankfurt beobachtet das Spiel - Â© Moritz Eden / City-Press
Zug. (PM EVZ / EM) Der EVZ zieht eine zusÃ¤tzliche AuslÃ¤nder-Lizenz und verpflichtet den schwedischen FlÃ¼gel Jakob Lilja (32) von den LÃ¶wen Frankfurt per sofort bis Saisonende.

Jakob Lilja ist in der Schweiz kein Unbekannter. Von 2023 bis 2025 absolvierte der 32-JÃ¤hrige zwei Saisons fÃ¼r AmbrÃ¬-Piotta und Fribourg-GottÃ©ron. In insgesamt 107 Spielen in der National League skorte Lilja 23 Tore und 28 Assists. Im Sommer folgte der Wechsel zu Frankfurt in die DEL â€“ nun kehrt Lilja in die Schweiz zurÃ¼ck.

General Manager Reto KlÃ¤y: Â«Mit der Verpflichtung von Jakob Lilja verstÃ¤rken wir uns fÃ¼r die entscheidende Phase der Saison noch einmal. Jakob ist vielseitig einsetzbar und wird unserer Offensive zusÃ¤tzlichen Schwung verleihen.Â»

Jakob Lilja ist am Montag in Zug eingetroffen und absolviert mit der Mannschaft am Dienstag das erste Training.

Der 32- jÃ¤hrige Schwede galt vor der Saison in Frankfurt als einer der Top-NeuzugÃ¤nge, hatte aber frÃ¼h mit einer Verletzung zu kÃ¤mpfen. In 32 DEL-Partien fÃ¼r die Hessen erzielte er sechs Tore und zehn Assist.

Frankfurts Sportdirektor Jan Barta wird auf der LÃ¶wen-Homepage dazu zitiert: „Zum Zeitpunkt unserer intensiven Planung fÃ¼r die kommende Saison kam die Anfrage vom EV Zug. Da wir fÃ¼r Jakob keinen Anschlussvertrag vorgesehen hatten, haben wir uns bewusst dafÃ¼r entschieden, ihm keine Steine in den Weg zu legen. Wir sind Ã¼berzeugt, dass dieser Schritt fÃ¼r alle Beteiligten neue Chancen erÃ¶ffnet.“

Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

Previous post Bekannter Neuzugang verstÃ¤rkt die Offensive der WÃ¶lfe Freiburg

