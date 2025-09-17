Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EV Zug verpflichtet ehemaligen Verteidiger der Augsburger Panther

17. September 20251 Mins read234
Jesse Graham im Trikot der AUgsburger Panther - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Zug. (PM EVZ) Der EVZ reagiert auf die aktuelle Verletzungssituation in der Defensive und verpflichtet bis Ende November mit Option bis Ende Saison den kanadischen Verteidiger Jesse Graham.

Mit Lukas Bengtsson sowie Dominik Schlumpf fallen in der Zuger Abwehr zwei Stammspieler mehrere Wochen aus, bei Elia Riva ist eine weitere medizinische AbklÃ¤rung betreffend Ausfallzeit bis Ende Woche ausstehend. Nun reagiert der EVZ und verpflichtet vorerst bis Ende November mit einer Option bis zum Ende der aktuellen Spielzeit den Verteidiger Jesse Graham. Der Kanadier wird am Donnerstagmorgen in Zug erwartet, er wird beim EVZ die Nummer 64 tragen.

Graham war aktuell vertragslos, spielte die letzten drei Jahre in der KHL und sammelte dort in 186 Spielen 75 Punkte (18 Tore, 57 Assists). Zuvor spielte der 31-JÃ¤hrige in der DEL fÃ¼r die Augsburger Panther (52 Spiele, 3 Tore, 39 Assists) und fÃ¼r Kalpa Kuopio in der Liiga (99/7/41).

Â«Jesse ist ein spielstarker Verteidiger, der sich auch in das Offensivspiel einschaltet und seine Mitspieler mit Assists in Szene setzen kannÂ», sagt General Manager Reto KlÃ¤y Ã¼ber die Neuverpflichtung. Â«Mit Blick auf den dicht gedrÃ¤ngten Spielplan wÃ¤hrend der Olympia-Saison und unserer Teilnahme in der Champions Hockey League, wo wir Ambitionen hegen, sehen wir uns veranlasst, auf die aktuelle Verletzungssituation mit der Verpflichtung eines weiteren Importspielers in der Defensive zu reagieren.Â»

