EV Zug verlÃ¤ngert mit Lukas Bengtsson langfristig

Zug. (PM EVZ) Lukas Bengtsson unterzeichnet beim EVZ einen Vertrag bis 2027. Damit verlängert der Schwede bei den Zugern vorzeitig um zwei Jahre.

Vergangenen Sommer war der 30-jährige Verteidiger zum EVZ gestossen, nachdem er mit dem südschwedischen Klub Växjö Lakers den Meistertitel in der SHL feierte. Bengtsson entwickelte sich beim EVZ umgehend zu einem Leistungsträger und einem starken Pfeiler in der Defensive, der auch offensiv Akzente zu setzen vermag.

«Mir und meiner Familie gefällt es sehr gut in Zug, es gibt hier alles, was man braucht», sagt der Vater eines eineinhalb Jahre alten Sohnes. «Der EVZ ist eine Organisation mit einer hervorragenden Kultur und dem Willen, sich stetig zu verbessern. Als sich die Chance bot, vorzeitig zu verlängern, musste ich nicht zwei Mal überlegen. Ich freue mich schon jetzt extrem, die nächsten drei Jahre vor unseren grossartigen Fans zu spielen!»

General Manager Reto Kläy freut sich über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Stamm-Verteidiger: «Lukas hat sich sofort in unser System integriert und führt unsere Defensive an. Dass er sich bereits jetzt dazu entschlossen hat, mindestens für die nächsten drei Jahre in Zug zu bleiben, ist ein Zeichen des gegenseitigen Vertrauens und der Wertschätzung.»