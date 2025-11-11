Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League EV Zug EV Zug verlängert Leihe von Sam Guerra
EV ZugTransfers

EV Zug verlängert Leihe von Sam Guerra

11. November 20251 Mins read69
Share
Samuel Guerra #27 (EV Zug) - © Philipp Hegglin/ EV Zug Official
Share

Zug. (PM EVZ) Der EVZ und der HC Lugano haben sich auf eine Verlängerung der Leihe von Verteidiger Samuel Guerra geeinigt.

Der 32-Jährige bleibt bis Ende Januar in Zug.

Guerra war Ende September aufgrund der prekären Verletzungssituation in der Defensive zum EVZ gestossen. Seither absolvierte der Verteidiger 14 Meisterschafts- und zwei Champions Hockey League-Spiele für die Zuger. Nun haben sich der EVZ und Lugano auf eine Verlängerung der Ausleihe bis Ende Januar 2026 geeinigt. Der HC Lugano kann Samuel Guerra jederzeit ins Tessin zurückholen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

131
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post „Kids on Ice“ bei den Young Gladiators – Nachwuchs auf dem Eis willkommen"

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Kölner HaieTransfers

Haie verleihen jungen Verteidiger bis Sommer an Kassel Huskies

Köln. (PM Haie) Haie-Verteidiger Luca Münzenberger wird bis zum Sommer 2026 für...

By11. November 2025
! +Grizzlys WolfsburgTransfers

Vertrag bis 2029! Wolfsburger Identifikationsfigur bleibt langfristig ein Grizzly

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Er ist längst mit dem Klub und mit der...

By11. November 2025
! +Dresdner EislöwenTransfers

Ein erfahrener Center für Dresden

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben ihre Suche nach einem Center...

By11. November 2025
SC Langnau TigersTransfers

Julian Schmutz bleibt bis 2029 bei den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers und Stürmer Julian Schmutz haben den...

By11. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten