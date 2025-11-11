EV Zug verlängert Leihe von Sam Guerra

Zug. (PM EVZ) Der EVZ und der HC Lugano haben sich auf eine Verlängerung der Leihe von Verteidiger Samuel Guerra geeinigt.

Der 32-Jährige bleibt bis Ende Januar in Zug.

Guerra war Ende September aufgrund der prekären Verletzungssituation in der Defensive zum EVZ gestossen. Seither absolvierte der Verteidiger 14 Meisterschafts- und zwei Champions Hockey League-Spiele für die Zuger. Nun haben sich der EVZ und Lugano auf eine Verlängerung der Ausleihe bis Ende Januar 2026 geeinigt. Der HC Lugano kann Samuel Guerra jederzeit ins Tessin zurückholen.

