EV Zug und Leonardo Genoni (38) verlängern langfristig

Der EVZ und sein Torhüter Leonardo Genoni (38) gehen gemeinsam in die Zukunft.

Im Frühjahr 2027 wäre der Vertrag von Leonardo Genoni beim EVZ ausgelaufen. Nun verlängern die Zuger und der zweifache EVZ Meistergoalie vorzeitig um drei Jahre. Genoni hütet somit mindestens bis und mit Saison 2029/2030 das EVZ Tor und setzt seine aussergewöhnliche Karriere am Zugersee fort.

Leonardo Genoni: «Am Ende war es eine einfache Entscheidung: Ich fühle mich top fit, möchte weiterhin auf höchstem Niveau Eishockey spielen und spüre das Vertrauen der EVZ Verantwortlichen, dass sie auch in Zukunft voll auf mich setzen wollen. Gemeinsam mit dem Team bin ich hoch motiviert, in den kommenden Saisons wieder Erfolg zu haben und ich möchte in Zug noch einiges erreichen.»

Ted Suihkonen, General Manager beim EVZ: «Leonardo Genoni ist ein einmaliger Spieler. Von seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten wird das ganze Team auch in den nächsten Jahren enorm profitieren. Er hat in seiner langen Karriere eindrücklich bewiesen, dass er ein Ausnahme-Athlet ist.»

Mit Leonardo Genoni bleibt ein ganz Grosser des Schweizer Eishockeys an Bord des EVZ. Der Goalie wechselte 2019 vom SC Bern zu Zug und war ein wichtiger Pfeiler der beiden Meistermannschaften in den Jahren 2021 und 2022. Mittlerweile hat Genoni für den EVZ 343 Pflichtspiele (313 in der National League, 27 in der Champions Hockey League, 3 Cupsiele) absolviert und feierte dabei 30 Shutouts. Der Schweizer Nationaltorhüter (4x WM-Silber) dürfte im Herbst zudem erneut Geschichte schreiben: Mit bislang 988 Einsätzen in der National League für Davos, Bern und Zug steht Genoni unmittelbar vor der Aufnahme in den 1000er Klub – eine Marke, die bislang noch kein NL-Torhüter geknackt hat.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Leonardo Genoni @ Elite Prospects

454 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht