EV Zug sichert sich Elia Riva bis 2028

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verlängert den Vertrag mit Verteidiger Elia Riva um drei Jahre.

Mit dem 26-jährigen Riva sichert der EVZ die Zukunft eines weiteren Verteidigers. Der Tessiner, der vorletzten Sommer nach Zug wechselte, unterschreibt bis zum Ende der Saison 2027/28. «Wir sehen in Elia viel Potenzial, er ist im besten Eishockeyalter», sagt General Manager Reto Kläy.

Während Riva in seiner ersten Saison mit dem EVZ gewisse Anlaufschwierigkeiten bekundete, verlief der Start in die aktuelle Spielzeit nach Mass: In 15 Spielen erzielte der 180 cm grosse und 80 kg schwere Defensivspieler fünf Tore und fünf Assists. Ende Oktober wurde Riva von einer Oberkörperverletzung ausgebremst und verpasste seither alle Spiele, dürfte aber bald ins Lineup der Zuger zurückkehren.

Für die kommende Saison hat der EVZ mit Nic Balestra (bis 2027, The Hockey Academy-Absolvent), Lukas Bengtsson (2027), Gabriel Carlsson (2026), Mischa Geisser (2027, THA-Absolvent), Tobias Geisser (2029), Niklas Hansson (2026), Elia Riva (2028), Dominik Schlumpf (2026) und Livio Stadler (2028, THA-Absolvent) neun Verteidiger unter Vertrag.

