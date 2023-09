EV Zug ist sportlich und finanziell fÃ¼r die neu Saison gerÃ¼stet

Artikel anhören Zug. (PM EVZ) Anlässlich der bevorstehenden Meisterschaftsstarts des Men’s und des Women’s Teams lud der EVZ am Montag zur Medienkonferenz in der...

Zug. (PM EVZ) Anlässlich der bevorstehenden Meisterschaftsstarts des Men’s und des Women’s Teams lud der EVZ am Montag zur Medienkonferenz in der BOSSARD Arena.

An der Pre-Season Medienkonferenz orientierten Patrick Lengwiler (CEO), Reto Kläy (General Manager), Dan Tangnes (Head Coach Men’s Team), Daniela Diaz (Head Coach Women’s Team) und Ibrahim Can (Leiter Marketing & Verkauf) über die Themen Finanzen, Sport sowie Marketing & Verkauf.

Finanzergebnisse

CEO Patrick Lengwiler präsentierte die finanziellen Ergebnisse der EVZ Gruppe für das Geschäftsjahr 2022/23. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die jeweiligen Generalversammlungen (EVZ Holding AG: 18. September 2023 / Eissportverein Zug: 11. September 2023) resultiert für die EVZ Holding AG ein Gewinn von CHF 14’839 und für den Eissportverein Zug ein Gewinn von CHF 18’842. Die EVZ Gruppe erzielte einen Gesamtumsatz von CHF 35‘305‘710 und einen Jahresgewinn von CHF 596‘553. Trotz Saisonende in den Playoff-Halbfinals konnte der Umsatz erneut gesteigert werden. «Das Jahresergebnis widerspiegelt die hervorragende und konsequente Arbeit, die tagtäglich im und rund um den EVZ geleistet wird. Darauf darf die Organisation stolz sein», fasst Lengwiler zusammen.

Sport: Men’s und Women’s Team

Im Herrenteam hat es im Hinblick auf die Saison 2023/24 einige Veränderungen gegeben. Neun neue Spieler stossen zum Team, darunter mit Lukas Bengtsson (SWE), Andreas Wingerli (SWE) und Marc Michaelis (GER) drei ausländische Akteure. Dazu kommen der erfahrene Verteidiger Elia Riva aus Lugano und mit Louis Robin, Attilio Biasca, Tim Muggli, Leon Muggli und Christian Kirsch fünf junge Spieler aus der eigenen Talentschmiede, der EVZ Academy. Auch im Trainerstab wurde rotiert: Mit Michael Liniger und Lars Johansson stehen Head Coach Dan Tangnes zwei neue Assistant Coaches zur Seite. General Manager Reto Kläy kommentiert die Kaderzusammenstellung wie folgt: «Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen, dazu kommen einige neue Spieler. Wir bleiben auch in der kommenden Saison unserer Philosophie treu und setzen auf eine Mischung aus erfahrenen Leistungsträgern und jungen, hungrigen Spielern.»

Der EVZ empfängt zum Saisonauftakt am Freitag, 15. September 2023, den EHC Kloten in der BOSSARD Arena, am Samstag darauf reisen die Zuger zum Vizemeister nach Biel.

Eine neue Ära hat der EVZ mit dem Frauenteam eingeläutet, das in weniger als zwei Wochen seine erste Saison in der zweithöchsten Liga SWHL B in Angriff nehmen wird. Innerhalb weniger Monate haben Head Coach Daniela Diaz und General Manager Reto Kläy ein komplettes Team zusammengestellt. Zwei Torhüterinnen, sechs Verteidigerinnen und elf Stürmerinnen stehen im Kader der Zugerinnen. Darunter befinden sich mit Lara Stalder, Lena-Marie Lutz, Noemi Ryhner und Nadine Hofstetter vier Leistungsträgerinnen der Schweizer Nationalmannschaft sowie mit der Finnin Eveliina Mäkinen und der Österreicherin Annika Fazokas zwei Importspielerinnen. Hinzu kommen zahlreiche junge Spielerinnen mit grossem Potenzial.

Die Meisterschaft der SWHL B startet für den EVZ am 16. September mit einem Auswärtsspiel beim EHC Zunzgen-Sissach, zwei Wochen später empfängt das Women’s Team die Brandis Junior Ladies in Zug. Das Saisonziel ist klar: Die Zugerinnen wollen den Schweizer Meistertitel holen und den Aufstieg in die PostFinance Women’s League realisieren. Zusätzlich steht das Women’s Team im EWHL Supercup sowie im National Cup im Einsatz. In beiden Wettbewerben hat sich das Team von Head Coach Daniela Diaz das Erreichen des Finalturniers zum Ziel gesetzt.

Marketing & Sponsoring

Ibrahim Can, Leiter Marketing & Verkauf, informierte über den Stand der Dinge im Bereich Sponsoring und Verkauf. Viele langjährige und treue Partnerschaften konnten verlängert und einige neue Sponsoren gewonnen werden. Bei den Herren liegen die Sponsoringeinnahmen nahezu auf Vorjahresniveau. Für das Women & Girls Programm wurde ursprünglich ein Betrag von rund CHF 1,2 Mio. budgetiert, effektiv sind es nun etwas weniger als CHF 1 Mio. Insgesamt konnten dafür Sponsorengelder von nahezu CHF 750’000 generiert werden. Can: «In nur sechs Monaten haben wir viel erreicht und unser Ziel für das erste Jahr sogar übertroffen. Das Potenzial ist gross und ich bin zuversichtlich, dass sich das Frauenteam in der Saison 2024/25 selbst tragen kann.»

Zudem hat der EVZ in der Sommerpause als erster Eishockeyclub der Schweiz in der BOSSARD Arena LED-Banden am Spielfeldrand installiert. Damit investiert der EVZ weiter in das Spielerlebnis in der Arena für seine Zuschauerinnen und Zuschauer und erhält neue Vermarktungsmöglichkeiten, insbesondere auch rund um das neu gegründete Frauenteam.

Ab der Saison 2023/24 wird es in der bedienten Gastronomie der BOSSARD Arena möglich sein, mit den gängigen Kryptowährungen zu bezahlen (67 Sixtyseven Sportsbar, Legends Club und Logen). Damit will der EVZ den Anforderungen durch die rasante Entwicklung der digitalen Bezahlmöglichkeiten gerecht werden.

