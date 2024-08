EV Zug ist auf einer sehr gesunden finanziellen Basis

Zug. (PM EVZ) Der EVZ schliesst die vergangene Saison mit einem positiven Jahresergebnis ab. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die jeweiligen Generalversammlungen (EVZ Holding...

Zug. (PM EVZ) Der EVZ schliesst die vergangene Saison mit einem positiven Jahresergebnis ab.

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die jeweiligen Generalversammlungen (EVZ Holding AG: 16. September 2024 / Eissportverein Zug: 20. September 2024) resultiert in der EVZ Holding AG ein Gewinn von CHF 8’074 und im Eissportverein Zug ein Gewinn von CHF 4’321.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erreichte die EVZ Gruppe ein Umsatztotal von CHF 35‘284‘701 und einen Jahresgewinn von CHF 82‘164. Trotz erstmaliger Nicht-Teilnahme an der Champions Hockey League konnte der Umsatz im Vergleich zur Vorsaison in etwa gleich gehalten werden, dies mitunter aufgrund des Starts des eigenen Women und Girls Programms. Die fehlenden Einnahmen aus der Champions Hockey League, die Initialaufwände für das Women und Girls Programm wie auch die Betriebsaufgabe des Pier 41 haben das Geschäftsjahr in betriebswirtschaftlicher Hinsicht geprägt. Die Eigenkapitalquote der EVZ Gruppe liegt bei 58.2%.

Patrick Lengwiler, CEO des EVZ: «Der EVZ ist auf einer sehr gesunden finanziellen Basis, wird durch uns in allen Bereichen unternehmerisch geführt und ist breit diversifiziert aufgestellt und finanziert.»