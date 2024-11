EV Zug bindet Livio Stadler langfristig

Zug. (PM EVZ) Livio Stadler unterzeichnet bei seinem Stammklub einen Vertrag bis 2028. Der EVZ verlängert den Vertrag mit einem waschechten Zuger: Livio Stadler...

Der EVZ verlängert den Vertrag mit einem waschechten Zuger: Livio Stadler ist in Steinhausen aufgewachsen, machte seine ersten Schritte auf dem Eis vor über 20 Jahren in der Herti, absolvierte das Ausbildungsprogramm The Hockey Academy und feierte mit dem EVZ einen Cup-Sieg und zwei Schweizer Meistertitel. «Als Zuger ist es mir eine besondere Ehre, weiterhin für den EVZ auf dem Eis stehen zu dürfen», sagt der 26-Jährige. «Die Vertragsverlängerung ist für mich eine Herzensangelegenheit und ich freue mich darauf, drei weitere Jahre gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans Erfolge zu feiern.»

Ausgenommen von einem einjährigen Abstecher in den hohen Norden zum Luleå HF in der Saison 2016/17 spielte der Verteidiger ausnahmslos für den EVZ. Sein Debüt in der National League gab Stadler in der Saison 2015/16, am 12. Januar 2021 folgte der erste Treffer im Dress des EVZ. «Mit Livio bleibt ein Spieler im Team, der die Werte der Organisation vorbildlich vertritt», freut sich General Manager Reto Kläy über die Vertragsverlängerung. «Er verkörpert auch unsere Vision, junge Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu fördern und in die 1. Mannschaft zu integrieren.»

In der aktuellen Saison stand Stadler 17 Mal im Lineup des EVZ und lieferte dabei fünf Torvorlagen. Durchschnittlich steht der 183 cm grosse und 86 kg schwere Verteidiger pro Spiel 16 Minuten und 35 Sekunden auf dem Eis. Mit einer Plus-Minus-Bilanz von +7 gehört er zu den Top 3 des Teams.

