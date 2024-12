EV Zug besetzt die Cheftrainerposition ab der Saison 25/26 neu

Zug. (PM EVZ) Der EVZ ernennt Michael Liniger zum neuen Head Coach. Der 45-Jährige übernimmt ab der Saison 2025/26 den Posten als Cheftrainer und...

Der 45-Jährige übernimmt ab der Saison 2025/26 den Posten als Cheftrainer und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Der neue Head Coach des EVZ ist kein Unbekannter: Michael Liniger stiess 2022 als Assistant Coach zu den Zugern und ist mit der Organisation und deren Philosophie bestens vertraut. «Mit Michael Liniger schreiben wir kein neues Buch, sondern ein weiteres Kapitel – gemeinsam werden wir unser langfristiges Konzept weiterverfolgen und an unserer Vision festhalten», sagt Patrick Lengwiler, CEO des EVZ, zur Ernennung des neuen Cheftrainers ab der nächsten Saison. «Michael bringt alle Voraussetzungen mit, die es braucht, um als Head Coach erfolgreich zu sein. Wir sind überzeugt, dass er die ideale Besetzung für diese Position ist.»

Der gebürtige Langnauer kann bereits auf Erfahrung als Head Coach in der Swiss League zurückblicken. Von 2017 bis 2022 stand er bei den GCK Lions in der Verantwortung und hat sich seit seinem Wechsel nach Zug kontinuierlich weiterentwickelt. Nun ist er bereit für seine erste Herausforderung als Head Coach in der National League: «Ich freue mich sehr, diese Challenge anzunehmen – umso mehr, da es beim EVZ sein wird», sagt Liniger. «Die Organisation hat eine klare Vision, welche sie konsequent verfolgt. Ich bin stolz, auch künftig meinen Beitrag dazu leisten zu dürfen.»

Bis zum Ende der Saison 2024/25 wird Liniger weiterhin als Assistant Coach von Dan Tangnes tätig sein und seinen Fokus auf einen erfolgreichen Abschluss der laufenden Saison legen. In der Vergangenheit gehörte der 45-Jährige auch mehrfach zum Trainerstab der Schweizer Nationalmannschaft und feierte im Mai als Assistenztrainer den Gewinn der WM-Silbermedaille. In seiner neuen Rolle als Head Coach des EVZ wird Liniger jedoch nicht mehr für die Nationalmannschaft im Einsatz stehen.

