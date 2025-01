EV Lindau: Weiterer Verteidiger bringt mehr Tiefe in den Kader

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders reagieren auf dem Transfermarkt und verpflichten David Lebek bis zum Saisonende.

Der Transfer des talentierten Verteidigers soll mehr Tiefe in den Kader der Lindauer bringen, um flexibler auf Ausfälle reagieren zu können. Der Spieler kommt von den Füchsen Duisburg aus der Oberliga Nord und wird in Lindau mit der Nummer 3 auf dem Trikot auflaufen. Wenn alle Passangelegenheiten positiv verlaufen, wird der 21 Jahre alte Verteidiger schon am Freitag (17. Januar / 19:30 Uhr) für die Lindauer gegen den Deggendorfer SC in der BPM-Arena auflaufen.

„Nach der Verletzung von Steffen Tölzer haben wir am Wochenende entschieden, nochmals tätig zu werden. David bringt mit seiner Größe körperliche Präsenz ein und ist zudem ein guter Schlittschuhläufer. Ein Dank geht auch an Duisburg, dass alles unkompliziert über die Bühne gegangen ist“, erklärte Milo Markovic, der sportliche Leiter der Islanders. Steffen Tölzer fällt mit einer Verletzung mehrere Wochen aus und auch Adriano Carciola wird weiterhin fehlen.

Der in Krefeld geborene und linksschießende Verteidiger durchlief alle Schüler- und Jugendteams seiner Heimatstadt beim in Deutschland sehr bekannten Krefelder EV, dem Stammverein der Krefeld Pinguine (DEL2). Mit einer Körpergröße von 1,96 m bringt David Lebek zudem auch noch körperliche Präsenz in die Verteidigung der Islanders.

Lebek kann auch schon auf internationale Erfahrung zurückblicken, denn von 2021 bis 2024 spielte er in Polen für den GKS Katowice und wurde dort sogar zweimal polnischer Meister mit seinem Team. Die Variabilität des Spielers ist ebenfalls noch ein Argument für die Lindauer gewesen, denn David Lebek kann auch im Sturm eingesetzt werden.

