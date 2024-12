EV Lindau reagiert kurzfristig auf Verletzungspech: Schwedischer Neuzugasng kÃ¶nnte schon in FÃ¼ssen zum Einsatz kommen

Lindau. (EVL) Statt besinnliche Feiertage zu genießen, hat das Verletzungspech die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders auf Trab gehalten.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Žan Jezovšek und einigen angeschlagenen Spielern, war man gezwungen, noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Kurzfristig wurde deshalb der schwedische Verteidiger Jonas Emmerdahl verpflichtet. Der Vertrag des 32-Jährigen, der bei den Islanders das Trikot mit der Rückennummer 4 tragen wird, ist befristet, hat aber die Option auf eine Verlängerung. Wenn alle Passangelegenheiten erledigt sind, wird Emmerdahl beim Spiel in Füssen schon im Kader stehen.

Grund für die Neuverpflichtung sind neben den Verletzungen auch die vielen „Christmas-Games“ mit den direkten Duellen mit Mannschaften, die in der Tabelle unmittelbar vor und hinter den Lindauern platziert sind. Der slowenische Topscorer der Islanders muss einige Tage auf jede sportliche Betätigung verzichten und fällt deshalb erstmals aus. Zur Erinnerung: Bis zum 12. Januar 2025 stehen für die Islanders im Drei-Tage-Rhythmus sieben Partien auf dem Spielplan.

Vor diesem Hintergrund verpflichteten die Lindauer Verantwortlichen, die immer nah dran sind am Markt und deshalb eine gute Übersicht haben, als kurzfristige Lösung den schwedischen Neuzugang. „Jonas war sofort bereit, für einen kurzen Zeitraum zu unterschreiben. Er möchte sich präsentieren, sodass beide Seiten davon profitieren. Wir erhoffen uns von ihm auch einen Impuls in den Special Teams“, kommentierte Milo Markovic, Sportlicher Leiter des EVL, den Transfer.

Der erfahrene Verteidiger, der lange Zeit in Schwedens zweiter Liga aktiv war und bis zur letzten Saison in Großbritannien spielte, ist eine wichtige Ergänzung in einer schwierigen Phase der Saison. Jonas Emmerdahl bringt nicht nur Erfahrung auf höchstem Niveau mit, sondern mit seiner Körpergröße von 1,92 Meter auch körperliche Präsenz mit, um der Mannschaft mit seiner Stabilität und Ruhe in der aktuellen Situation zu helfen. Der Schwede hat in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass er in der Defensive eine gute Leistung abrufen kann und auch unter Druck zuverlässig agiert.

Mit der Verpflichtung von Jonas Emmerdahl sendet der EV Lindau auch ein klares Signal: Trotz der Herausforderungen will der Verein weiterhin konkurrenzfähig bleiben und seine Ziele in dieser Saison weiterverfolgen. Man entscheid sich bewusst für einen weiteren Verteidiger, da Luka Nyman auch in der Offensive agieren kann.

