EV Lindau reagiert auf die lÃ¤ngerfristigen AusfÃ¤lle in der Offensive

Lindau. (EVL) Wegen den längerfristigen Ausfällen der Stürmer Damian Schneider und Nico Strodel haben die EV Lindau Islanders nochmals auf dem Transfermarkt reagiert.

Der bis dato noch vertragslose Fabian Baßler erhielt beim Oberligisten ab sofort einen befristeten Vertrag und wird sein Debüt am Freitag (18. Oktober / 19:30 Uhr) im Derby gegen Memmingen geben, sofern alle Passangelegenheiten abgeschlossen sind. Er wird künftig mit der Nummer 28 für die Islanders stürmen.

Mit dem 22 Jahre alten Landshuter Fabian Baßler verpflichten die EV Lindau Islanders kurzfristig einen weiteren Angreifer. Diese Verpflichtung wurde notwendig, um wieder mehr Breite in den Kader zu bekommen, da mit Damian Schneider (Gesichtsverletzung) und Nico Strodel (Oberkörperverletzung) zwei tragende Säulen der Lindauer noch mehrere Wochen ausfallen werden. Der junge Angreifer stand zuletzt bei den Saale Bulls in der Oberliga Nord unter Vertrag und war erstmals außerhalb seiner bayerischen Heimat aufgelaufen. Bei den Saale Bulls gelangen dem gebürtigen Landshuter in 40 Spielen elf Scorerpunkte.

Der Rechtsschütze durchlief bei seinem Heimatverein EV Landshut alle Nachwuchs-Stationen, gehörte dort sowohl bei den Schülern, der U16, dem U17-Team als auch der U20-Mannschaft in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) zu den besten Scorern des EVL. Daraufhin erhielt der ehemalige U18-Nationalspieler 2020 einen Fördervertrag mit dreijähriger Vertragsdauer beim DEL2-Profiteam und absolvierte dort schon 104 Partien in der zweithöchsten deutschen Liga. Fabian Baßler kam dabei auf zwei Tore und sechs Vorlagen. Hinzu kommen auch schon 20 Einsätze für den Kooperationspartner des EV Landshut in der Oberliga Süd, den Liga-konkurrenten EHF Passau Black Hawks. Für den Verein aus der Drei-Flüsse-Stadt erzielte er einen Treffer vier weitere bereitete er vor.

Stimmen:

Milo Markovic (Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders): „Fabian ist ein schneller, technisch versierter Stürmer, der nicht zögerte, um sich bei uns für einen Vertrag bis Saisonende zu empfehlen. Es freut uns, dass alles schnell und unkompliziert geklappt hat.“