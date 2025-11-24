Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EV FüssenEV Lindau Islanders

EV Lindau Islanders wollen Revanche gegen den EV Füssen

Emotionales Heimspiel erwartet

24. November 20252 Mins read36
Steffen Tölzer - © Betty Ockert
Lindau. (EVL) Nach einem durchwachsenen Wochenende, steht Spiel Nummer drei von fünf in neun Tagen an.

Im Heimspiel in der Lindauer BPM-Arena am Dienstag (25. November / 19:30 Uhr), stehen die Islanders gegen die Rivalen aus Füssen, nach der Niederlage in Passau am Sonntag, schon etwas unter Druck in der Tabelle. Es folgt am Freitag (28. November / 20:00 Uhr) noch ein Auswärtsspiel beim Topteam des Deggendorfer SC und am Sonntag (30. November / 18 Uhr) ein Heimspiel in der BPM-Arena gegen die Tölzer Löwen. Im Anschluss geht es dann bis zu den „Christmas-Games“ im gewohnten Rhythmus Freitag und Sonntag weiter. Live verfolgt werden können alle Spiele wie gewohnt bei Sprade TV (www.sprade.tv).

Die Gäste vom Lech hatten einen miserablen Start in die Saison mit sieben Niederlagen zu Beginn. Seitdem aber wechseln sich Siege und Niederlagen häufig ab. Denn trotz eines kleinen Etats und laufender Schuldenreduzierung setzt der EV Füssen auf junge Talente und eine intensive Entwicklung. Die Philosophie des neuen Trainers Daniel Jun, ein erfahrener Coach mit DEL2-Vergangenheit beim ESV Kaufbeuren, wurde mittlerweile mehr und mehr verinnerlich. Jun steht für schnelles, aktives Eishockey und legt großen Wert auf die Förderung junger Spieler – viele davon stammen aus dem eigenen Nachwuchs oder wurden über Förderlizenzen eingebunden. Ein weiterer Pluspunkt des Teams aus dem Ostallgäu ist, dass es selten aufsteckt.

Dies mussten auch die Islanders schon am eigenen Leib erfahren, als man Ende Oktober am Kobelhang trotz spielerischer Überlegenheit am Ende mit einer 2:4 Niederlage und ohne Punkte an den Bodensee zurückkehren musste. Der Wechsel auf der Kontingentpositionen hat sich in Füssen ebenfalls schon ausgezahlt. Der Kanadier Simon Boyko ersetzte den Tschechen Jan Svoboda und erzielte in den ersten neun Spielen schon 17 Scorerpunkte (12 Tore / 5 Assists). Damit ruht die Last der Verantwortung nicht mehr nur auf den Schultern des US-Amerikaners Bauer Neudecker und macht den EVF noch unberechenbarer als bisher.

Das Heimspiel der Islanders gegen den EVF dürfte zudem sehr emotional werden, denn im ersten Aufeinandertreffen in Füssen, gerade in der Schlussphase der Partie, war das Spiel der beiden Teams etwas hitziger. Die Lindauer Mannschaft ist bereit, sich gegen das junge, ambitionierte Füssener Team zu behaupten. Die Fans dürfen sich auf ein sicher intensiv geführtes Spiel freuen, bei dem sich die Teams keinen Zentimeter Eis schenken werden.

