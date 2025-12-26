EV Lindau Islanders wollen gegen den EV Füssen erneut voll punkten

Lindau. (EVL) Die Weihnachtszeit kennt im Eishockey keine Gnade.

Nach den Spielen der EV Lindau Islanders gegen Bayreuth (9:1-Sieg) einen Tag vor Heiligabend und dem Auswärtsspiel bei den Tölzer Löwen am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es schon am Sonntag (28. Dezember / 18:00 Uhr) in der BPM-Arena mit dem nächsten Heimspiel weiter. Die Islanders erwarten mit dem EV Füssen den Rivalen aus dem Ostallgäu. Live verfolgt werden können alle Spiele wie gewohnt bei Sprade TV (www.sprade.tv).

Zwischen den Jahren wird es in der BPM-Arena traditionell richtig stimmungsvoll – die Spiele sind erfahrungsgemäß sehr gut besucht, weshalb die EV Lindau Islanders allen Fans ein frühzeitiges Kommen ans Herz legen. Die BPM-Arena hat 60 Minuten vor Spielbeginn, also ab 17 Uhr, geöffnet. Die Lindauer wollen vor heimischem Publikum ein starkes Zeichen setzen, denn die Partie gegen den EV Füssen verspricht erneut Hochspannung und Emotionen pur.

Im Duell mit den Ostallgäuern gibt es aktuell eine ausgeglichene Bilanz, das erste Spiel im Oktober verloren die Lindauer mit 2:4, revanchierten sich im zweiten Duell gegen Füssen mit einem klaren 7:3-Erfolg. Einen solchen Erfolg gegen den Rivalen würde man gerne nachlegen wollen. Doch Vorsicht: Die Gäste vom Lech sind trotz eines schwierigen Saisonstarts längst nicht mehr zu unterschätzen. Das Team aus dem Ostallgäu stabilisierte sich zuletzt Schritt für Schritt. Am letzten Wochenende hätte man nämlich fast die Indians aus Memmingen besiegt, musste sich dann aber im Penaltyschießen knapp geschlagen geben. Die Islanders sind also gewarnt.

Trotz kleinem Etat und laufender Schuldenreduzierung setzt der EVF auf eine klare Philosophie: junge Talente fördern und intensives, schnelles Eishockey spielen. Trainer Daniel Jun, ein erfahrener Coach mit DEL2-Vergangenheit, hat seine Handschrift längst eingebracht. Viele Spieler stammen aus dem eigenen Nachwuchs oder sind über Förderlizenzen eingebunden – ein Konzept, das Früchte trägt. Füssen gibt niemals auf, das macht sie brandgefährlich.

Die gefährlichsten Spieler in den Reihen der Füssener sind Dauerbrenner und Kontingentspieler Bauer Neudecker, Eigengewächs Julian Straub und der Kanadier Simon Boyko. Gerade dieses Trio dürfen die Lindauer nicht zur Entfaltung kommen lassen und gut verteidigen. Aber auch die Defensivspezialisten Sandro Mayr und Routinier Felix Linden sind mit harten Schüssen von der blauen Linie nicht zu unterschätzen.

Die Fans dürfen sich also auf ein intensives, emotionales Duell gegen den Rivalen freuen. Schon das erste Aufeinandertreffen war in der Schlussphase hitzig und auch das Spiel in Lindau war emotional. Und auch diesmal wird es nicht weniger leidenschaftlich. Die Islanders sind bereit, sich gegen das junge, ambitionierte Team aus Füssen zu behaupten und wichtige Punkte am Bodensee zu behalten. Am besten mit einer grandiosen und lautstarken Atmosphäre und einer hoffentlich ausverkauften BPM-Arena.

