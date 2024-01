EV Lindau Islanders verpflichten Zack Bross als KontingentstÃ¼rmer

Artikel anhören Lindau. (EVL) Das Online-Portal „Bayernhockey“ kürte ihn im November 2023 zum „Spieler des Monats“, die sportliche Visitenkarte weist in nur 22 Partien...

Lindau. (EVL) Das Online-Portal „Bayernhockey“ kürte ihn im November 2023 zum „Spieler des Monats“, die sportliche Visitenkarte weist in nur 22 Partien bemerkenswerte 23 Tore und 25 Assists auf.

Die Rede ist von Zack Bross, der von den Peißenberg Miners aus der Bayernliga kommt und ab sofort die EV Lindau Islanders verstärkt. „Es freut uns, dass wir mit Zack einen neuen Importspieler präsentieren können“, sagte der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic. In Lindau wird Bross mit der Nummer 89 auf das Eis gehen.

Für den 27 Jahre alten Stürmer waren die Peißenberg Miners die erste Station in Europa, mit den Islanders folgt nun die Zweite. Der 1,83 Meter große Angreifer spielte vor seinem Auslandsengagement bei den Worcester Railers in der professionellen East Coast Hockey League (ECHL), aus der auch Brayden Low damals nach Lindau kam. Vor seinem ECHL-Engagement war Bross unter anderen für die Long Island University in der College-Liga NCAA sowie für das Team von U-Mass-Boston auf Tor- und Punktejagd gegangen. Der Rechtsschütze stammt aus Weldon Spring unweit von St. Louis (Missouri) und verfügt über viel Erfahrung. Mit dem Wechsel zu den Islanders möchte sich der US-Amerikaner nun auch in der Oberliga beweisen.

„Zack ist ein läuferisch starker Spieler, der den Torabschluss sucht und sehr motiviert ist, sich in der Oberliga zu beweisen“, so Markovic. Im Werben um den Stürmer waren die Lindauer zudem nicht das einzige Team der Oberliga Süd, weshalb man im Lager der Islanders froh ist, diesen Transfer trotz namhafter Konkurrenz für sich entschieden zu haben.

Mit der Verpflichtung von Zack Bross besetzen die EV Lindau Islanders die dritte Stelle der Importspieler, die nach der einvernehmlichen Trennung von Mathieu Desautels frei geworden war. Die beiden anderen Positionen als Kontingentspieler nehmen Zach Kaiser und Walker Sommer ein.