EV Lindau Islanders verpflichten vierten Kontingentspieler

Lindau. (EVL) Mit der Verpflichtung von Ace Cowans kommt bei den EV Lindau Islanders Bewegung in den Kader.

Der amerikanische Stürmer besetzt eine vierte Kontingentstelle neben den Stürmern Martin Mairitsch und Arturs Sevcenko sowie dem Verteidiger Skylar Pacheco. Da nur drei von vier Kontingentsposition im Spiel besetzt sein dürfen, wird das Überangebot für einen Konkurrenzkampf auf dem Importpositionen sorgen, an dessen Ende Headcoach John Sicinski nach den Trainingsleistungen die Qual der Wahl und auch im Spielsystem alternative Möglichkeiten hat. In einem möglichen Spiel am Sonntag gegen die Höchstadt Alligators, wäre der 26-Jährige bereits spielberechtigt und könnte somit für die Islanders auf Torejagd gehen.

„Wir waren uns einig, dass wir einen weiteren Importspieler verpflichten wollten. Dies ist uns mit Ace gelungen. Zudem wird damit auch der Konkurrenzkampf auf den Importstellen verstärk“, sagt der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic, zum Transfer des Kontingentspielers. „John Sicinski hat hier per sofort auch alternative Möglichkeiten im Spielsystem“, fügte der 1. Vorsitzende, Bernd Wucher, hinzu.

Ace Cowans spielte zuletzt für Mariestad (Schweden) bevor es nun zu den EV Lindau Islanders ging. Für die Lindauer wird der 26 Jahre alte US-Amerikaner mit der Nummer 14 auf das Eis gehen. „Ace ist ein schneller, quirliger und technisch starker Spieler der darauf brennt für den EVL zu spielen“, beschreibt Milo Markovic die Vorzüge der Neuverpflichtung, der sowohl als Center als auch als Flügelspieler eingesetzt werden kann.

Ace Cowans ist 173 cm groß, 77 kg schwer und wurde am 18. September 1996 in Beverly, Massachusetts (MA) geboren. Cowans begann seine Eishockeylaufbahn in seinem Heimatland und wurde im Nachwuchs der Boston Bruins ausgebildet. Im Alter von elf Jahren war er ein Jahr zum Schüleraustausch in Schweden. Davon abgesehen spielte Cowans durchgängig in den USA. Von 2017 bis 2021 ging er für die University of Vermont in Amerikas höchster Collegeliga auf Torejagd. Nach Abschluss seines Bachelor-Studiums in Vermont, ging es für ihn vor der Saison 2021/2022 das erste Mal nach Übersee, genauer gesagt nach Schweden zu Kalix HC in die HockeyEttan, Schwedens dritthöchster Liga. Dort konnte er in 48 Spielen ebenso viele Scorerpunkte erzielen. Nach dem Sommer verschlug es den Stürmer dann erneut nach Schweden in die HockeyEttan zu Mariestad. Von dort wechselt Cowans jetzt an den Bodensee. In seinen bisher drei Saisonspielen für die Schweden konnte er 7 Scorerpunkte erzielen.

Vor dem Hintergrund von Verletzungen im aktuellen Kader, wie beispielsweise auf den Goalie-Positionen und auch bei Stürmer Nico Kolb, sondieren die EV Lindau Islanders weiterhin intensiv den Spielermarkt.

Höchstadt Alligators als Gegner zum Blaulichttag in der Lindauer Eissportarena

Blaulichttag mittlerweile schon Tradition

Zum beliebten und mittlerweile schon traditionsreichen „Blaulichttag“ sind die Höchstadt Alligators zu Gast im Lindauer Eichwald.

Am Sonntag (04. Dezember / 18:00 Uhr) beim „Blaulichttag“ sind alle Mitglieder und Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht und Kriseninterventionsdienst aus Lindau und dem gesamten Landkreis bei freiem Eintritt zu diesem Spiel eingeladen worden. Mitglieder der genannten Blaulichtorganisationen, welche nicht im Landkreis Lindau beheimatet sind, bekommen mit vorzeigen des Dienstausweises an der Abendkasse, ebenfalls freien Eintritt. Die Partie kann ebenfalls wie gewohnt auf SpradeTV (www.sprade.tv) live verfolgt werden. Sollte sich aufgrund der Torhüter-Situation der EV Lindau Islanders etwas Gegenteiliges ergeben und kein Spiel sein, informieren die Lindauer über ihre eigenen Kanäle wie Homepage, Facebook und Instagram.

Zum „Blaulichttag-Heimspiel“ gegen Höchstadt wollen die Islanders wieder aus einer stabilen Defensive heraus so effektiv und zielstrebig agieren, wie es ihnen in der Vorwoche gegen den SC Riessersee gelang. Dies wird gegen den langjährigen Rivalen aus Höchstadt wahrscheinlich auch nötig sein, denn die Panzerechsen aus Mittelfranken rangieren aktuell auf Platz drei in der Oberliga Süd. In den letzten Wochen gelang es ihnen, die Starbulls Rosenheim zu besiegen und im Derby bei den Blue Devils aus Weiden einen Punkt zu entführen.

Die Wege der Islanders und der Allligators aus Höchstadt kreuzten sich in der Vergangenheit schon oft. Die wichtigsten und spannendsten Duelle lieferten sich beide 2015 sicherlich in der Fünf-Spiele-Serie um die Bayerische Meisterschaft, an dessen Ende der EVL mit einem 3:2 Sieg in Mittelfranken als Meister an den Bodensee zurückkehrte. Seit jenen Tagen ist viel passiert: Man stieg ein Jahr nach dem dramatischen Finale zusammen in die Oberliga Süd auf und lieferte sich – mit Ausnahme des Jahrs, in dem der HEC abgestiegen war – immer großartige Duelle und vor allem enge Spiele in der Oberliga. Häufig mit dem besseren Ausgang für die Inselstädter, auch wenn die Panzerechsen in den letzten drei Spielzeiten tabellarisch vor den Islanders rangierten.

Im ersten Duell dieser Saison, auswärts, mit den Alligators, mussten sich die Islanders nach einem engen, spannenden und torreichen Spiel am Ende mit 3:4 nach Overtime geschlagen geben. Eine solch enge Partie wird auch für den Sonntag wieder erwartet. Die gefährlichsten Spieler im Team des HEC sind Jari Neugebauer, der der finnische Importstürmer Eetu-Ville Arkiomaa und der kanadische Verteidiger Jake Fardoe. Zusammen gelangtem dem Trio nämlich schon gut 70 Punkte.

Auch am Blaulichttag gibt es beim Lucky-Shot, präsentiert von BMW Unterberger Lindau, wieder die Chance auf einen 10.000€-Gewinn. Man müsste „nur“ vom Bullypunkt im Mittelkreis den Puck in der dafür vorgesehene Öffnung der „Torwand“ treffen. Dies gelang bisher noch keinem der Teilnehmer.

Eine weitere Neuerung in der Eissportarena bei den Heimspielen der EV Lindau Islanders, ist ab Sonntag der sog. „Getränke-Pass“ im Eisstüble und auch am Hüttenzauber. Für fünf verzehrte Biere, Glühweine oder Glühmost, gibt es das sechste Getränk gratis.

„Blaulichttag“ bei den Islanders: freier Eintritt für Mitglieder und Helfer der Hilfsorganisationen

Zum nächsten Heimspiel am Sonntag, 04. Dezember, veranstalten die EV Lindau Islanders gegen die Höchstadt Alligators wieder den „Blaulichttag“. Alle Mitglieder und Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht und Kriseninterventionsdienst aus Lindau und dem gesamten Landkreis sind in der vergangenen Woche angeschrieben worden und wurden mit freiem Eintritt zu diesem Spiel eingeladen.

Der „Blaulichttag“ wurde mit dem Neubau des Hallendachs im Jahr 2010 eingeführt, um amtlichen und ehrenamtlichen Helfern sowie Mitarbeitern für ihren Einsatz und der permanenten Bereitschaft zur Hilfe zu danken. Mittlerweile hat sich daraus eine Tradition entwickelt. „Wir haben größte Achtung vor der Leistung der ehrenamtlichen Helfer und möchten ihnen daher etwas für ihr Engagement zurückgeben“, betont Bernd Wucher, Erster Vorsitzender der EV Lindau Islanders