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EV Lindau IslandersTransfer-News

EV Lindau Islanders verpflichten Topverteidiger Robert Peleikis

22. Mai 20262 Mins read12
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Robert Peleikis - © Flo Brunner
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Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders setzen ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt und verstärken ihre Defensive mit einem echten Hochkaräter: Robert Peleikis wechselt vom Derbyrivalen und amtierenden Oberliga-Playoff-Meister ECDC Memmingen an den Bodensee.

In der kommenden Saison wird der erfahrene Verteidiger für die Islanders mit der Rückennummer 26 auflaufen.

Mit Peleikis gewinnen die Islanders nicht nur einen physisch robusten Verteidiger mit Gardemaßen von 1,81 Metern und 85 Kilogramm, sondern vor allem einen Spieler mit beeindruckender Erfahrung und Konstanz. Mehr als 680 Einsätze in den beiden Oberligen unterstreichen die Qualität und Verlässlichkeit des gebürtigen Freiburgers eindrucksvoll. In seiner bisherigen Karriere trug Peleikis unter anderem die Trikots des EHC Freiburg, des EHC Bayreuth, der Hannover Indians, des Deggendorfer SC, der Herne Miners sowie zuletzt der Memmingen Indians. Über Jahre hinweg hat er sich dabei als einer der vielseitigsten und stabilsten Verteidiger der Liga etabliert.

Besonders wertvoll für die Islanders ist seine offensive Stärke. Als klassischer Offensivverteidiger bringt Peleikis enorme Akzente im Spiel nach vorne ein. Mit über 400 Scorerpunkten in seiner bisherigen Laufbahn zählt er zu den produktivsten Spielern auf seiner Position in der Oberliga. Gleichzeitig scheut er keine Zweikämpfe und überzeugt durch seine physische Präsenz sowie eine kompromisslose, engagierte Spielweise. Diese Kombination aus Spielintelligenz, Durchsetzungsvermögen und Offensivdrang macht ihn zu einem kompletten Verteidiger, der in allen Spielsituationen Verantwortung übernimmt.

Die Verantwortlichen der EV Lindau Islanders sind überzeugt, mit Peleikis einen wichtigen Baustein für die kommende Saison verpflichtet zu haben. Seine Erfahrung, sein strategisches Verständnis und seine Führungsqualitäten sollen dem Team zusätzliche Stabilität verleihen und helfen, die sportlichen Ziele des Vereins konsequent weiterzuverfolgen.

Mit Robert Peleikis begrüßen die EV Lindau Islanders somit nicht nur einen hochkarätigen Neuzugang, sondern auch einen Spieler, der sportlich wie menschlich hervorragend ins Team passt. Die Fans dürfen sich auf einen leidenschaftlichen Verteidiger freuen.

Stimmen:

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Robert hat alles, was ein guter Verteidiger braucht. Er bringt die notwendige Härte und Robustheit ins Spiel, kann einen hervorragenden Aufbaupass spielen und ist im Powerplay stets torgefährlich. Robert ist für uns ein wichtiger Baustein und wir freuen uns sehr, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat!“

Robert Peleikis: „Die Gespräche mit Milo und nun auch mit Marko waren von Anfang an sehr angenehm. Mir wird hier in Lindau eine wichtige Rolle zugetraut – genau das ist auch mein eigener Anspruch. Meine Frau, unsere bald zwei Kinder und ich freuen uns sehr auf ein neues, hoffentlich langes und erfolgreiches Kapitel am schönen Bodensee. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, mit dem neuen Team zu arbeiten und gemeinsam viele Siege zu erkämpfen. Ich möchte das Vertrauen mit Leistung zurückzahlen und dabei helfen, dass wir als Mannschaft den nächsten Schritt machen.“

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