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EV Lindau IslandersTransfer-News

EV Lindau Islanders verpflichten Topstürmer Sam Verelst

29. Mai 20262 Mins read54
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Sam Verelst, hier noch im SCR-Trikot - © Sportfoto-Sale (MK)
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Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders verstärken ihre Offensive mit einem äußerst erfahrenen und flexibel einsetzbaren Angreifer: Sam Verelst wechselt als Meisterspieler der Indians aus Memmingen an den Bodensee und bringt dabei eine beeindruckende Vita mit, die ihn zu einer echten Bereicherung für den Islanders Kader macht. Auflaufen wird der Offensivspieler bei den Lindauern mit der Nummer 36.

Der 35 Jahre alte Belgier mit deutschem Pass verfügt über die Erfahrung aus nahezu 500 Oberliga-Partien und hat sich in seiner Laufbahn einen Ruf als verlässlicher, kampfstarker und teamorientierter Stürmer erarbeitet. In den vergangenen beiden Spielzeiten trug er das Trikot der Tigers aus Bayreuth, wo er nicht nur Leistungsträger war, sondern zuletzt auch das Kapitänsamt übernahm. In 86 Spielen sammelte er für die Tigers 27 Tore und 53 Assists – ein deutlicher Beleg für seinen Wert als spielintelligenter und konstant punktender Offensivspieler.

Seine jüngste Station führte ihn zu den Lindauer Rivalen, den ECDC Memmingen Indians, für die er in den Playoffs sehr erfolgreich war, wertvolle Einsätze absolvierte und am Ende sogar den Titel holte. Darüber hinaus war Verelst im Verlauf seiner Karriere bereits für zahlreiche Clubs in der Oberliga aktiv – unter anderem in Duisburg, Hamburg, Heilbronn, Selb und den SC Riessersee. Seine außergewöhnliche Laufbahn umfasst zudem 165 Spiele in der DEL2 für die Fischtown Pinguins Bremerhaven sowie 23 Einsätze in der DEL für die Hamburg Freezers in der Saison 2014/2015.

Auch auf internationaler Bühne sammelte Verelst Erfahrungen: Für die belgische Eishockeynationalmannschaft lief er über Jahre hinweg auf und trug dort zeitweise das „A“ als Assistant-Kapitän – ein weiteres Zeichen seiner Führungsqualitäten und seines hohen Stellenwerts im Teamgefüge.

Mit seiner robusten Spielweise, seinem ausgeprägten Zweikampfverhalten und seiner Fähigkeit, sowohl als Scorer als auch als Vorbereiter für Gefahr zu sorgen, erfüllt Verelst genau das Profil, das die Islanders gesucht haben. Als 1,81 Meter großer Linksschütze bringt er zudem die körperliche Präsenz und Erfahrung mit, um gerade in engen Spielen Akzente zu setzen.

Der EV Lindau misst seiner Verpflichtung auch im Hinblick auf die Entwicklung des eigenen Kaders eine entscheidende Bedeutung bei. Verelst soll nicht nur sportlich Verantwortung übernehmen, sondern insbesondere eine wichtige Führungsrolle für die jungen Stürmer einnehmen. An seiner Erfahrung, Professionalität und Routine können sich die jungen Spieler orientieren und wertvolle Impulse für ihre persönliche Weiterentwicklung mitnehmen.

Stimmen:

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Sam war schon länger auf unserem Wunschzettel, das es jetzt geklappt hat freut uns umso mehr. Gerade in den Playoffs hat er unter Beweis gestellt, wie wichtig er für eine Mannschaft sein kann. Sam ist ein kompletter Spieler, der sich durch seine hervorragende Athletik auszeichnet. Mit ihm bekommen wir einen Spieler, der auf beiden Seiten des Eises hart arbeitet.“

Sam Verelst: „Der Standort passt sehr gut zu mir und die Gespräche waren von Beginn an positiv. Das familiäre Umfeld hat mir direkt ein gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und meinen Einsatz einzubringen, die Entwicklung der Mannschaft mitzugestalten und gemeinsam für Lindau eine starke Platzierung zu erreichen. Am meisten Spaß macht es, wenn man als Team erfolgreich ist und sich genau diese Mentalität gemeinsam erarbeitet.“

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