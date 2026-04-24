EV Lindau Islanders verpflichten Rocco Andreacchi als zweiten Kontingentspieler

Lindau. (PM EVL) Nach der kürzlich bekanntgegebenen Trennung von Zan Jezovsek können die EV Lindau Islanders nun zeitnah Vollzug vermelden und ihren zweiten Kontingentspieler nach Noah Kane für die kommende Saison präsentieren.

Mit Rocco Andreacchi wechselt ein physisch starker und offensiv gefährlicher Angreifer an den Bodensee. In Lindau wird Andreacchi mit der Nummer 13 auflaufen.

Der 26 Jahre alte Italo-Kanadier kommt vom französischen Club Lyon Hockey Club nach Lindau, für den er zuletzt in der zweithöchsten französischen Liga auflief. Andreacchi misst 1,88 Meter, bringt 90 Kilogramm auf die Waage und ist Rechtsschütze. Der Stürmer gilt als durchsetzungsstark, verfügt über einen harten und präzisen Torabschluss und kann sowohl als Vollstrecker als auch als Vorbereiter Akzente setzen.

Geboren und ausgebildet in der kanadischen Eishockey-Hochburg Ontario, durchlief Andreacchi – wie viele Spieler aus dem eishockeyverrückten Mutterland des Sports – zunächst die College-Strukturen. Dort entwickelte er sich kontinuierlich weiter und machte früh durch seine körperliche Präsenz und seinen Torinstinkt auf sich aufmerksam.

Seinen nächsten großen Karriereschritt vollzog Andreacchi in Frankreich. In der Saison 2024/2025 war er einer der zentralen Leistungsträger beim Aufstieg von Lyon aus der dritten in die zweite französische Liga. Besonders in den Playoffs übernahm der Angreifer Verantwortung und wuchs in den entscheidenden Momenten über sich hinaus. In 29 Saisonspielen sammelte er beeindruckende 52 Scorerpunkte, wobei sich Tore und Assists nahezu die Waage hielten. Für seine herausragenden Leistungen in den Finalspielen wurde Andreacchi zudem zum MVP (Most Valuable Player / Wertvollster Spieler) der Playoffs ausgezeichnet.

Auch eine Liga höher bestätigte der Lindauer Neuzugang seine offensive Konstanz. In der abgelaufenen Saison der zweiten französischen Liga sammelte Andreacchi in 36 Spielen starke 44 Scorerpunkte, darunter 25 Tore. Damit unterstrich der Angreifer eindrucksvoll die Fähigkeit, sein Spiel erfolgreich an ein höheres Niveau anzupassen. Zum Vergleich: Ähnliche Werte aus der Liga France 2 wiesen auch Felix Brassard (jetzt Memmingen) sowie Carson Briere und Carson MacKinnon (beide Peiting) auf, bevor sie den Schritt in die Oberliga Süd machten.

Der Kontakt zu Rocco Andreacchi kam im Rahmen der USA-Reise der EV Lindau Islanders zustande. Der Sportliche Leiter Milo Markovic und Headcoach Marko Sakic führten dort intensive und konstruktive Gespräche mit dem Agenten des Spielers. Im Verlauf dieser Gespräche kristallisierte sich schnell heraus, dass Andreacchi sowohl sportlich als auch charakterlich sehr gut in das Anforderungsprofil der Islanders passt.

Stimmen:

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Auf unserem USA-Trip konnten wir zahlreiche Kontakte knüpfen und haben in diesem Zuge auch intensive Gespräche mit Roccos Agenten geführt. Rocco bringt bereits Europa-Erfahrung mit und zeichnet sich durch seine guten läuferischen Fähigkeiten sowie einen gefährlichen Torabschluss aus. Zudem spielt er ein physisches Spiel – ein Bereich, in dem wir uns insgesamt aktiver aufstellen möchten. Wir freuen uns sehr, dass die Verpflichtung von Rocco zustande gekommen ist.“

Rocco Andreacchi: „Ich freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison nach Lindau zu kommen und die Möglichkeit zu bekommen, in einem neuen Land und einer starken Liga zu spielen. Diese Erfahrung reizt mich sehr. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Teamkollegen, den Trainerstab und die Fans kennenzulernen und loszulegen. Ich komme hochmotiviert, um hart zu arbeiten, jeden Tag zu konkurrieren und alles zu tun, was ich kann, um dem Team zum Erfolg zu verhelfen.“

Žan Jezovšek verlässt die EV Lindau Islanders

Die EV Lindau Islanders werden ohne Žan Jezovšek in die neue Spielzeit gehen. Der slowenische Nationalspieler und frischgebackene Vater wird in der kommenden Saison nicht mehr zum Lindauer Kader gehören und sich einem neuen Club im Ausland anschließen.

Mit Jezovšek verabschieden sich die Islanders von einem Spieler, der das Offensivspiel der vergangenen zwei Jahre maßgeblich geprägt hat. Der WM-Teilnehmer 2025 absolvierte 102 Pflichtspiele für die EV Lindau Islanders und sammelte dabei sehr starke 144 Scorerpunkte. Dank seiner Spielintelligenz, Kreativität und konstanten Torgefahr übernahm er auch regelmäßig Verantwortung in entscheidenden Momenten.

Der Sportliche Leiter Milo Markovic würdigt Jezovšek zum Abschied: „Wir möchten uns bei Žan herzlich für seinen Einsatz im Trikot der EV Lindau Islanders bedanken. Mit seiner Qualität und seinem Charakter hat er unserer Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich sehr viel gegeben. Für seine weitere sportliche und private Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste.“

Die Planungen für die kommende Saison laufen derweil weiter auf Hochtouren. Die Verantwortlichen arbeiten intensiv an der Zusammenstellung des neuen Kaders. Weitere Personalentscheidungen werden zeitnah bekannt gegeben.