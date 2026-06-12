EV Lindau Islanders verpflichten Offensivtalent Tony-Luka Pavlovic

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders setzen ihren Kurs fort, jungen und hungrigen Spielern eine Perspektive im Profibereich und für ihre spätere berufliche Zukunft zu bieten. Mit Tony-Luka Pavlovic haben die Islanders ein hochveranlagtes Offensivtalent, dass diese Kriterien erfüllt, für sich gewonnen.

Der kräftige Stürmer soll in Lindau den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und das Offensivspiel der Islanders mit zusätzlichen Facetten bereichern. Die neue Nummer 91 der Lindauer wird – wie viele seiner zukünftigen Teamkollegen – den dualen Weg gehen, denn er absolviert bei einem Sponsor der Islanders eine Ausbildung.

Der 20 Jahre alte und gebürtige Bietigheim-Bissinger, erlernte das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt und durchlief nahezu vollständig die Nachwuchsabteilungen des SC Bietigheim-Bissingen. Bis auf zwei Spielzeiten stand Pavlovic stets für seinen Heimatverein, den Stammverein der Bietigheim Steelers (DEL2), auf dem Eis und entwickelte sich dort kontinuierlich weiter.

In den Spielzeiten 2023/2024 und 2024/2025 sammelte der Angreifer zusätzliche wertvolle Erfahrungen bei den Kölner Junghaien, dem renommierten Nachwuchsteam der DEL-Mannschaft der Kölner Haie. Dort traf Pavlovic auf ein leistungsstarkes Umfeld, das ihn sportlich wie persönlich weiter formte und auf das Niveau im Profi-Eishockey vorbereitete.

Besonders in seiner Zeit in der U17 des SC Bietigheim-Bissingen wusste Pavlovic nachhaltig zu überzeugen: In den Spielzeiten 2021 bis 2023 erzielte er in 64 Partien starke 78 Scorerpunkte, wobei sich Treffer und Vorlagen nahezu die Waage hielten – ein Beleg für seine Vielseitigkeit und Spielintelligenz. Auch in der abgelaufenen Saison bestätigte er sein Offensivpotenzial in der U20-DNL-Mannschaft der Bietigheimer. In 40 Spielen gelangen ihm 45 Scorerpunkte, womit er zu den konstanten Leistungsträgern seines Teams zählte.

Bereits in der vergangenen Spielzeit sammelte Pavlovic erste Eindrücke im Seniorenbereich der Islanders. Anfang Februar kam er per Förderlizenz zu zwei Einsätzen für die Lindauer – im Derby in Memmingen sowie in der Partie gegen den Deggendorfer SC. Darüber hinaus wusste der junge Stürmer auch in den Trainingseinheiten zu überzeugen, sodass sich die Verantwortlichen nun entschieden haben, ihm im Profikader die Chance zu geben, seine Entwicklung konsequent fortzusetzen.

Mit einer Körpergröße von 1,95 Metern und einem Gewicht von rund 95 Kilogramm bringt Tony-Luka Pavlovic physisch herausragende Voraussetzungen mit. Der robuste Angreifer soll dem Offensivspiel der Islanders nicht nur zusätzliche Torgefahr, sondern auch deutlich mehr Körperlichkeit und Präsenz vor dem gegnerischen Tor verleihen.

Die EV Lindau Islanders sind überzeugt, mit Tony-Luka Pavlovic einen talentierten und entwicklungsfähigen Spieler verpflichtet zu haben, der sportlich wie charakterlich hervorragend zum eingeschlagenen Weg des Vereins passt.

Stimmen:

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Tony-Luka ist ein junger Spieler, dem wir die Chance geben wollten. Dass er sich am Ende sogar für den dualen Weg entschieden hat, spricht für ihn. Er ist ein physischer Stürmer, der seinen Körper gerne einsetzt. Ich bin überzeugt, dass er auch einen scoring touch hat. Schon deshalb freuen wir uns auf ihn!“

Tony-Luka Pavlovic: „Die Entscheidung in Lindau zu unterschreiben ist mir leichtgefallen, da ich bereits im vergangenen Jahr in zwei Spielen für den Verein auflaufen durfte und dabei einen sehr positiven Eindruck vom Umfeld und der Mannschaft gewinnen konnte. Besonders überzeugt hat mich außerdem die Möglichkeit, parallel zum Sport eine Ausbildung zu machen und dadurch auch neben dem Platz wichtige Schritte für meine Zukunft gehen zu können. Ich freue mich auf die kommende Zeit, möchte mich sportlich und persönlich weiterentwickeln und meinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beitragen.“

142 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro