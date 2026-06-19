EV Lindau Islanders verpflichten jungen Offensivspieler

Lindau. ( PM EVL) Die EV Lindau Islanders verpflichten den jungen Stürmers Louis Majher und unterstreichen damit ihren Anspruch, weiterhin gezielt auf vielversprechende Talente zu setzen.

Der 20 jährige Angreifer wechselt vom DEL 2 Club EHC Freiburg an den Bodensee und kehrt damit an eine alte Wirkungsstätte zurück. Bereits in der Saison 2023/2024 lief Majher per Förderlizenz in fünf Partien für die Islanders auf, erzielte dabei ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Diese kurze Visitenkarte aber hat im Verein einen bleibenden Eindruck hinterlassen und bildet nun die Basis für eine feste Zusammenarbeit.

Majher stammt aus Lörrach und gilt als hochveranlagter Offensivspieler, der seine gesamte Ausbildung in der Organisation der Schwenninger Wild Wings durchlaufen hat. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsstufen des SERC und überzeugte besonders in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) mit konstant starken Leistungen. Als Topscorer seines Teams machte er ligaweit auf sich aufmerksam und empfahl sich für höhere Aufgaben. Seine Entwicklung blieb auch in Schwenningen nicht unbemerkt: In der Spielzeit 2024/2025 stand Majher zweimal im DEL Kader der Wild Wings und kam unter anderem gegen Wolfsburg und Bremerhaven zum Einsatz.

Mit seinem Wechsel nach Lindau erhält Majher nun die Chance, seine nächsten Schritte im Seniorenbereich und im Umfeld der Oberliga zu gehen. Die Islanders sehen in ihm einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über eine entsprechende Reife verfügt und mit seiner Dynamik, seinem Zug zum Tor und seiner Spielintelligenz perfekt in das Anforderungsprofil des Teams passt. Der Club ist überzeugt, dass Majher sowohl sportlich als auch charakterlich eine Bereicherung darstellt und sich am Bodensee weiterentwickeln wird.

Die Verpflichtung des talentierten Angreifers ist ein weiterer Baustein in der strategischen Ausrichtung der Islanders, junge Spieler gezielt zu fördern und ihnen Verantwortung zu übertragen. Majher soll in Lindau seine Qualitäten im Offensivspiel einbringen, während er gleichzeitig wertvolle Erfahrung im Seniorenbereich sammelt.

Stimmen

Milo Markovic: „Louis ist ein talentierter Angreifer von dem wir uns bereits damals einen persönlichen Eindruck verschaffen konnten. Wir wollen ihm eine Chance geben den nächsten Schritt zu gehen. Mit seinen läuferischen und technischen Fähigkeiten hat er gute Voraussetzungen um ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft zu werden.“

Louis Majher: „Ich freue mich riesig, wieder für die Islanders aufzulaufen. Obwohl ich damals nur für fünf Spiele hier war, habe ich mich sofort wohlgefühlt. Deshalb ist mir die Entscheidung, zurück nach Lindau zu kommen, sehr leichtgefallen. Ich kann es kaum erwarten, auf dem Eis wieder alles zu geben und mit der Mannschaft den maximalen Erfolg zu holen.“

200 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro