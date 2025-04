EV Lindau Islanders verpflichten Goalie Daniel Filimonow

Lindau. (EVL) Was die Spatzen schon von den Dächern der Lindauer Altstadt pfiffen, ist nun offiziell: Die EV Lindau Islanders verpflichten als ersten Neuzugang der kommenden Saison, nach den Abgängen der Goalies Dieter Geidl und Tommi Steffen, den erfahrenen Schlussmann Daniel Filimonow.

Der 28 Jahre alte Torwart wechselt von den Lausitzer Füchsen (DEL2) an den Bodensee und wird in Lindau mit der Nummer 96 das Tor der Islanders hüten. Der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic, sagt zum ersten Neuzugang: „Daniel hat in der Oberliga bewiesen das er zu den Top Torhütern der Liga gehört. Insbesondere in Hamm war er mit einer Quote von über 91 Prozent jahrelang ein starker Rückhalt.“

Daniel Filimonow kommt von den Lausitzer Füchsen aus der DEL2 nach Lindau. Seine Goalie-Skills erlernte der gebürtige Deggendorfer beim EV Regensburg in der Schüler- und Jugend-Bundesliga sowie dem DNL-Team. Im weiteren Verlauf seiner Karriere stand er aber auch bereits für den Deggendorfer SC in der Oberliga Süd sowie für die Straubing Tigers in der DEL auf dem Eis. Über die Blue Devils Weiden, die damals auch noch in der Oberliga Süd spielten, sowie den EHF Passau Black Hawks kam er zur Saison 2020/2021 nach Hamm und stand dort für drei Spielzeiten zwischen den Pfosten. In dieser Zeit bei den Hammer Eisbären reifte er zu einem starken Rückhalt für sein Team. Insgesamt absolvierte der 1,81 Meter große und 81 kg schwere Torhüter bisher vier Spiele in der DEL, sieben in der DEL2 und 227 Partien in den Oberligen.

Nach dem Jahr in Weißwasser bei den Lausitzer Füchsen in der DEL2, wo Daniel Filimonow hinter dem kanadischen Stammgoalie Anthony Morrone nur wenige Spiele absolvieren konnte, will der Deutsch-Russe nun am Bodensee wieder voll angreifen und ein starker Rückhalt für die Islanders sein. Mit seiner wertvollen Erfahrung wird er auch in der Defensive für Ruhe und Stabilität sorgen. „Wir sind überzeugt davon, dass er uns die notwendige Ruhe und Stabilität im Tor bringen wird. Wir freuen uns sehr, dass sich Daniel für uns entschieden hat“, sagte Milo Markovic abschließend.

Kaderstatus 2025|2026 zum 04.04.2025

Tor: Daniel Filimonow (neu: Lausitzer Füchse/DEL2)

Verteidigung: Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag), Steffen Tölzer (hat Vertrag),

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Žan Jezovšek (Vertrag verlängert), Marcus Marsall (Vertrag verlängert), Damian Schneider (hat Vertrag), Nico Strodel (Vertrag verlängert)

Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag – vorzeitig verlängert)

