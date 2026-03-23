EV Lindau Islanders vermelden erste Abgänge nach der Saison 2025/2026

Lindau. (EVL) Nach der Präsentation von Marko Sakic als neuem Headcoach sowie der Vertragsverlängerung von Stürmer Noah Kane im Rahmen der Saisonabschlussfeier am vergangenen Freitag, stehen nun die ersten personellen Veränderungen im Kader der EV Lindau Islanders fest.

Die Verantwortlichen der Islanders arbeiten intensiv an der Kaderplanung für die kommende Spielzeit – und geben dabei zunächst mehrere Abgänge bekannt.

Der sicherlich namhafteste Abgang ist Steffen Tölzer. Mit ihm verliert der EV Lindau nicht nur einen erfahrenen Verteidiger, sondern auch eine prägende Persönlichkeit. Tölzer wechselte vor zwei Jahren an den Bodensee, übernahm dort zusätzlich die Rolle des Head of Marketing und führte die Mannschaft zwei Jahre lang als Kapitän aufs Eis. Aufgrund anderer beruflicher Perspektiven wird er seine Zukunft außerhalb des EV Lindau gestalten.

Nicolas Strodel, der seit drei Jahren Teil der Islanders war, steht hingegen vor einer grundlegenden Entscheidung: Der Stürmer überlegt, ob er künftig voll in die Berufswelt einsteigt oder seine Eishockeykarriere fortsetzt. Eine finale Entscheidung steht noch aus.

Fabian Baßler, der seit eineinhalb Jahren das Islanders-Trikot trug, wird den Verein ebenfalls verlassen und sich einem neuen Club anschließen. Baßler überzeugte in Lindau durch seine Vielseitigkeit und seinen konstanten Einsatz.

Keanu Salmik verlässt die Lindauer hingegen nach nur einer Saison und schließt sich – wie bereits schon kommuniziert – einem Club in der DEL2 an. Der junge Goalie nutzte seine Chance am Bodensee, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Auch Leon Sivic, der vor der Saison 2025/2026 nach Lindau gekommen war, sucht eine neue sportliche Herausforderung. Der Stürmer absolvierte eine Spielzeit für die Islanders.

Bei Dominik Grafenthin steht zunächst die Gesundheit im Vordergrund. Der Stürmer muss sich nun nach Saisonende einer Rückenoperation unterziehen. Der Verein bleibt mit ihm im engen Austausch, doch der weitere Verlauf ist derzeit offen.

Mit weiteren Spielern des Kaders befinden sich die Verantwortlichen der Islanders weiterhin in Gesprächen. Einige Personalentscheidungen stehen noch aus und werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Der Sportliche Leiter, Milo Markovic, bedankt sich ausdrücklich bei allen Spielern, die den Verein verlassen: „Jeder einzelne von ihnen hat in seiner Zeit bei uns wichtige Beiträge geleistet – auf dem Eis, aber auch in der Kabine und im Umfeld des Clubs. Wir sind dankbar für ihren Einsatz, ihre Professionalität und ihre Leidenschaft im Trikot der Islanders. Für ihre sportliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihnen nur das Beste.“