EV Lindau Islanders und Kazuki Lawlor lÃ¶sen Vertrag einvernehmlich auf

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders und Verteidiger Kazuki Lawlor, japanischer Nationalspieler, haben den bestehenden Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelÃ¶st.

Lawlor war im Sommer an den Bodensee gewechselt und absolvierte 18 Spiele fÃ¼r die Islanders. Zuletzt musste der 27 Jahre alte Verteidiger verletzungsbedingt pausieren und wird nun zur weiteren medizinischen AbklÃ¤rung in seine Heimat nach Japan zurÃ¼ckfliegen, wo er sich zusÃ¤tzlichen Untersuchungen unterziehen wird.

â€žKazuki ist menschlich ein Gewinn fÃ¼r jede Mannschaft. Auf dem Eis hat er viele Sachen gemacht die nicht auf dem Scoresheet sichtbar sindâ€œ, erklÃ¤rt Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Islanders. â€žEs ist schade, dass sich die Wege trennen, aber dem Wunsch die Verletzung in der Heimat auszukurieren, respektieren wir natÃ¼rlich.â€œ

Die EV Lindau Islanders bedanken sich herzlich bei Kazuki Lawlor fÃ¼r seinen Einsatz, auf und neben dem Eis. Der Verein wÃ¼nscht ihm fÃ¼r seine gesundheitliche Genesung sowie seine sportliche Zukunft alles Gute.

EV Lindau Islanders zum Jahresabschluss beim direkten Duell in Peiting

Lindauer wollen die Verfolger auf Abstand halten

Zum Jahresabschluss noch einmal voll gefordert: Die EV Lindau Islanders erwartet beim letzten Spiel im Jahr 2025 noch einmal ein richtiges StÃ¼ck Arbeit. Am Dienstag (30. Dezember / 19:30 Uhr) treffen die InselstÃ¤dter auf den EC Peiting und wollen den Verfolger in der Tabelle auf Abstand halten.

FÃ¼r die EV Lindau Islanders steht nach dem knapp verlorenen Heimspiel vom Sonntag gegen FÃ¼ssen, am Dienstagabend beim EC Peiting als Mitkonkurrenten um die Playoffs, einiges auf dem Spiel. Nach dem Trainerwechsel, Anfang Dezember lÃ¶ste Landon Gare den Lindauer Ex-Coach John Sicinski ab, haben sich die Oberbayern wieder gefangen und greifen aktuell mit vielen positiven Ergebnissen wieder in den Kampf um Platz sechs ein.

Deshalb ist es fÃ¼r die EV Lindau Islanders beim letzten Spiel des Jahres eminent wichtig, in Peiting voll zu punkten und sich den ECP so weiterhin punktemÃ¤ÃŸig auf Abstand zu halten bzw. den Vorsprung zu vergrÃ¶ÃŸern. FÃ¼r die Lindauer ist es zudem wichtig in an den Onesto Tigers Bayreuth dranzubleiben.

Die Bilanz in diesem Jahr ist bisher ausgeglichen. Das erste Spiel gewannen die Lindauer in der Overtime mit 2:1, der zweite Vergleich ging mit 5:6 an den EC Peiting. Lindau und Peiting, die beiden Dauerbrenner der Oberliga SÃ¼d, werden sich deshalb wie in den vergangenen Jahren nichts schenken. Das Spiel ist mehr als nur ein Wiedersehen alter Rivalen. Es steckt voller Emotionen und Brisanz.

Der Start ins neue Jahr beginnt fÃ¼r die Lindauer dann mit einem Highlight. Es gibt einen Doppelheimspieltag. Am Freitag (02. Januar 2026 / 19:30 Uhr) kommen die Stuttgart Rebels an den Bodensee, gefolgt von den Selber WÃ¶lfen am Sonntag (04. Januar 2026 / 18 Uhr)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!