Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga SÃ¼d EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders und Kazuki Lawlor lÃ¶sen Vertrag einvernehmlich auf
EV Lindau IslandersTransfers

EV Lindau Islanders und Kazuki Lawlor lÃ¶sen Vertrag einvernehmlich auf

Genesung des Verteidigers in der Heimat

29. Dezember 20252 Mins read67
Share
Kazuki Lawlor - Â© Betty Ockert
Share

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders und Verteidiger Kazuki Lawlor, japanischer Nationalspieler, haben den bestehenden Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelÃ¶st.

Lawlor war im Sommer an den Bodensee gewechselt und absolvierte 18 Spiele fÃ¼r die Islanders. Zuletzt musste der 27 Jahre alte Verteidiger verletzungsbedingt pausieren und wird nun zur weiteren medizinischen AbklÃ¤rung in seine Heimat nach Japan zurÃ¼ckfliegen, wo er sich zusÃ¤tzlichen Untersuchungen unterziehen wird.

â€žKazuki ist menschlich ein Gewinn fÃ¼r jede Mannschaft. Auf dem Eis hat er viele Sachen gemacht die nicht auf dem Scoresheet sichtbar sindâ€œ, erklÃ¤rt Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Islanders. â€žEs ist schade, dass sich die Wege trennen, aber dem Wunsch die Verletzung in der Heimat auszukurieren, respektieren wir natÃ¼rlich.â€œ

Die EV Lindau Islanders bedanken sich herzlich bei Kazuki Lawlor fÃ¼r seinen Einsatz, auf und neben dem Eis. Der Verein wÃ¼nscht ihm fÃ¼r seine gesundheitliche Genesung sowie seine sportliche Zukunft alles Gute.

 

EV Lindau Islanders zum Jahresabschluss beim direkten Duell in Peiting

Lindauer wollen die Verfolger auf Abstand halten

Zum Jahresabschluss noch einmal voll gefordert: Die EV Lindau Islanders erwartet beim letzten Spiel im Jahr 2025 noch einmal ein richtiges StÃ¼ck Arbeit. Am Dienstag (30. Dezember / 19:30 Uhr) treffen die InselstÃ¤dter auf den EC Peiting und wollen den Verfolger in der Tabelle auf Abstand halten.

FÃ¼r die EV Lindau Islanders steht nach dem knapp verlorenen Heimspiel vom Sonntag gegen FÃ¼ssen, am Dienstagabend beim EC Peiting als Mitkonkurrenten um die Playoffs, einiges auf dem Spiel. Nach dem Trainerwechsel, Anfang Dezember lÃ¶ste Landon Gare den Lindauer Ex-Coach John Sicinski ab, haben sich die Oberbayern wieder gefangen und greifen aktuell mit vielen positiven Ergebnissen wieder in den Kampf um Platz sechs ein.

Deshalb ist es fÃ¼r die EV Lindau Islanders beim letzten Spiel des Jahres eminent wichtig, in Peiting voll zu punkten und sich den ECP so weiterhin punktemÃ¤ÃŸig auf Abstand zu halten bzw. den Vorsprung zu vergrÃ¶ÃŸern. FÃ¼r die Lindauer ist es zudem wichtig in an den Onesto Tigers Bayreuth dranzubleiben.

Die Bilanz in diesem Jahr ist bisher ausgeglichen. Das erste Spiel gewannen die Lindauer in der Overtime mit 2:1, der zweite Vergleich ging mit 5:6 an den EC Peiting. Lindau und Peiting, die beiden Dauerbrenner der Oberliga SÃ¼d, werden sich deshalb wie in den vergangenen Jahren nichts schenken. Das Spiel ist mehr als nur ein Wiedersehen alter Rivalen. Es steckt voller Emotionen und Brisanz.

Der Start ins neue Jahr beginnt fÃ¼r die Lindauer dann mit einem Highlight. Es gibt einen Doppelheimspieltag. Am Freitag (02. Januar 2026 / 19:30 Uhr) kommen die Stuttgart Rebels an den Bodensee, gefolgt von den Selber WÃ¶lfen am Sonntag (04. Januar 2026 / 18 Uhr)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

1016
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Starbulls Rosenheim: Ungewohnte SchwÃ¤chen bei 2:5-AuswÃ¤rtspleite in Bietigheim

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC BielTransfers

Der EHC Biel verpflichtet Cedric Aeschbach

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich, die Verpflichtung des 23-jÃ¤hrigen...

By28. Dezember 2025
HC Fribourg-GotteronTransfers

Fribourg-GottÃ©ron verstÃ¤rkt sich weiter

Fribourg. (PM HCFG) Die Zusammensetzung des Kaders fÃ¼r die Saison 2026-2027 wird...

By27. Dezember 2025
Krefeld PinguineTransfers

Krefeld Pinguine und Daniel Bruch verlÃ¤ngern Vertrag vorzeitig

Daniel Bruch wird auch in der kommenden Saison fÃ¼r die SeidenstÃ¤dter auflaufen....

By26. Dezember 2025
ESV BuchloeTransfers

Erneuter Zuwachs fÃ¼r den Piraten-Kader

Buchloe. (chs) Eine WeihnachtsÃ¼berraschung kommt selten allein â€“ so auch bei den...

By26. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten