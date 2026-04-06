EV Lindau Islanders sichern sich Verteidiger Sandro Mayr

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders treiben ihre Kaderplanung weiter voran und präsentieren mit Sandro Mayr einen hochveranlagten und flexibel einsetzbaren Verteidiger.

Trotz seiner erst 22 Jahre weist die Neuverpflichtung bereits eine bemerkenswerte Laufbahn vor. Der gebürtige Kufsteiner wechselt vom Ligakonkurrenten EV Füssen an den Bodensee und soll in Lindau eine zentrale Rolle in der Defensive übernehmen. Mayr wird bei den Islanders ab Herbst mit der Nummer 43 auflaufen.

Mayr bringt gleich zwei Staatsbürgerschaften – die deutsche und die österreichische – mit und erlernte die Grundlagen des Eishockeysports in seiner Heimat beim HC Kufstein. Früh zeigte sich sein Talent: Bereits im Nachwuchs wechselte er zu den Starbulls Rosenheim, wo er in der Schüler-Bundesliga und später in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) wertvolle Entwicklungsschritte machte. Parallel dazu durchlief er die Nachwuchsprogramme der deutschen Nationalmannschaften. Von der U16 bis zur U18 stand Mayr im Aufgebot des DEB und nahm 2021 mit der U18-Auswahl an der Weltmeisterschaft teil – ein weiterer Meilenstein auf seinem Weg in den professionellen Eishockeysport.

Seine anschließende Karriere im deutschen Nachwuchsbereich führte ihn zunächst zu den Kölner Junghaien in die U20-DNL und später auch zum EC Bad Nauheim, wo er bereits in der Saison 2020/2021 erste Einsätze in der DEL2 absolvierte. Nach einer weiteren Spielzeit in Köln sammelte er zusätzlich Oberliga-Erfahrung bei den EG Diez-Limburg Rockets.

Zur Saison 2022/2023 schloss sich Mayr den Krefeld Pinguinen an und stand sowohl im DEL2-Kader als auch beim Stammverein, dem Krefelder EV, in der Oberliga Nord auf dem Eis. Auch in dieser Phase blieb er ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der zeitweise ebenfalls erneut für Diez-Limburg aktiv war.

Sein bisher größter Mannschaftserfolg folgte in den beiden Jahren bei den Eisbären Regensburg in der DEL2. Dort entwickelte sich Mayr nicht nur weiter, sondern feierte 2024 mit dem Team sogar die DEL2-Meisterschaft – ein Titel, der seinen sportlichen Weg zusätzlich unterstreicht.

In der abgelaufenen Saison schloss sich Mayr dem EV Füssen an und avancierte dort prompt zu einem Schlüsselspieler. In 48 Spielen sammelte der Verteidiger beeindruckende 36 Scorerpunkte (3 Tore, 33 Assists). Bemerkenswert ist dabei seine Flexibilität: Neben der Defensive wurde er vom EVF auch immer wieder im Sturm eingesetzt – ein klarer Hinweis auf seine Vielseitigkeit, Spielintelligenz und offensive Kreativität.

Die EV Lindau Islanders sehen in Mayr einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über eine breite Palette an Erfahrungen verfügt und gleichzeitig noch reichlich Entwicklungspotenzial besitzt. In Lindau ist er fest für die Verteidigung – sein eigentliches Stammgebiet – eingeplant, wo er Stabilität, Dynamik und Aufbauqualität einbringen soll.

Die Islanders sind überzeugt, dass Mayr am Bodensee den nächsten Karriereschritt gehen kann und seine starken Leistungen aus Füssen bestätigen wird. Mit seiner Geschwindigkeit, seinem Auge für das Spiel und seiner Vielseitigkeit passt er ideal in das Anforderungsprofil des EVL.

Stimmen

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Sandro ist ein hervorragender Schlittschuhläufer mit einer guten Übersicht. Er spielt einen starken ersten Pass und kann im Powerplay die Fäden ziehen. Ich bin froh Sandro als Neuzugang begrüßen zu dürfen!“

Sandro Mayr: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei den EV Lindau Islanders. Für mich ist das der nächste Schritt in meiner Entwicklung, bei dem ich mehr Verantwortung übernehmen und mich weiter beweisen möchte. Ich kann es kaum erwarten, das Team kennenzulernen und gemeinsam in die neue Saison zu starten. Mit meinen offensiven Qualitäten und meiner läuferischen Stärke möchte ich der Mannschaft zusätzliche Qualität geben und meinen Teil zum Erfolg beitragen.“