EV Lindau Islanders setzen weiter auf Stürmer Corvin Wucher

Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders können auch in der kommenden Jubiläumsspielzeit auf die Dienste von Stürmer Corvin Wucher bauen.

Der 23 Jährige hat seinen Vertrag beim Oberligisten verlängert und bleibt damit weiterhin Teil des Teams aus der Inselstadt. Für den Verein ist diese Verlängerung ein wichtiges Zeichen der Kontinuität – insbesondere, da es sich bei Wucher um ein echtes Lindauer Eigengewächs handelt.

So klar und selbstverständlich Vertragsverlängerungen mit Spielern aus der eigenen Nachwuchsarbeit nach außen oft wirken mögen, sind sie es in der Realität nicht immer. Gerade bei jungen Akteuren spielen private und berufliche Perspektiven sowie individuelle sportliche Ziele eine große Rolle. Auch bei Corvin Wucher war die Entscheidung keineswegs reine Formsache. Nach dem Abschluss seines Studiums während der abgelaufenen Saison ist der Stürmer mittlerweile vollständig in der Berufswelt angekommen, wodurch sich neue Herausforderungen und Abwägungen ergeben haben. Umso höher ist es einzuschätzen, dass er sich trotz dieser Rahmenbedingungen erneut für seinen Heimatverein entschieden hat – einen Club, der ihm besonders am Herzen liegt und für den er stets mit vollem Einsatz auf dem Eis steht.

Sportlich hat Wucher in der vergangenen Spielzeit einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Der schnelle und wendige Angreifer konnte sein Spiel weiter stabilisieren und wichtige Erfahrungen sammeln. Dennoch ruht sich der junge Stürmer keineswegs auf dem Erreichten aus. Vielmehr arbeitet er weiter intensiv an sich selbst, insbesondere an seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Sein Ehrgeiz und seine Bereitschaft zur Weiterentwicklung machen ihn zu einem wichtigen Baustein im Kader der Islanders.

Trotz seines noch jungen Alters gehört Corvin Wucher mittlerweile bereits zu den erfahrenen Spielern im Team. Mit 248 absolvierten Oberliga-Partien für die EV Lindau Islanders bringt er eine beachtliche Anzahl an Spielen für die Inselstädter mit. Seine enge Verbundenheit zum Verein, seine Identifikation mit den Islanders und seine gesammelte Erfahrung machen ihn nicht nur sportlich, sondern auch innerhalb der Mannschaft zu einer wertvollen Figur.

Stimmen

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Es ist immer schön, wenn eigene Nachwuchsspieler konsequent den Weg mit ihrem Verein gehen, daher freut es mich, dass Corvin ein weiteres Jahr für uns spielen wird. Corvin hat sich in seinem Spiel die letzten Jahre entwickelt, neben seinem guten Schuss zeichnet er sich durch sein Skating aus. Ich bin mir sicher, dass er einen weiteren Schritt machen wird!“

Corvin Wucher: Ich freue mich auf die nächste Saison und darauf, den nächsten Schritt zu gehen.

Die vergangene Saison war die beste in der Geschichte des Vereins. Trotzdem war das Ende nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Genau das nehmen wir mit. Wir wollen uns in jeder Hinsicht verbessern, weiter wachsen und nächstes Jahr wieder angreifen. Lindau ist meine Heimat und ich bin stolz, weiter für den Verein auf dem Eis zu stehen und alles dafür zu geben.“