EV Lindau Islanders reisen mit breiter Brust nach Memmingen

Lindau. (PM EVL) On the Way to History: So lautet das Motto der Islanders in den verbleibenden Hauptrundenspielen.

Nach sechs Siegen in Folge und einem Vorsprung von zwölf Punkten auf den ersten Verfolger sind die Lindauer aktuell sehr komfortabel auf dem so wichtigen sechsten Tabellenplatz, der erstmals in der Historie der Islanders zur direkten Qualifikation in die Playoffs berechtigen würde. Die Aufgaben am kommenden Wochenende können nicht schwerer sein: Es warten mit Memmingen und Deggendorf die beiden Erstplatzierten und offensivstärksten Mannschaften der Oberliga Süd.

Am Freitag (06. Februar) steigt am Memminger Hühnerberg das nächste Derby zwischen den ECDC Memmingen Indians und den EV Lindau Islanders – einer Begegnung, die traditionell Emotionen, Intensität und höchste Spannung verspricht. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel, doch die Ausgangslage könnte kaum konträrer sein. Die Partie kann live bei SpradeTV (www.sprade.tv) gestreamt werden.

Die Indians, aktuell Tabellenzweiter der Oberliga Süd, mussten zuletzt zwei Niederlagen in Serie hinnehmen und werden dementsprechend hochmotiviert in die Partie gehen, um vor heimischer Kulisse den Turnaround zu schaffen. Mit bislang 219 erzielten Toren stellen die Memminger die zweitbeste Offensive der Liga – ein klares Zeichen ihrer Qualität und Durchschlagskraft. Die EV Lindau Islanders reisen hingegen mit viel Rückenwind an den Hühnerberg. Das Team vom Bodensee hat sich eindrucksvoll stabilisiert und kommt mit sechs Siegen in Serie nach Memmingen. Diese Serie wollen die Islanders unbedingt weiter ausbauen – gerade in einem Derby, bei dem es nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige und Leidenschaft geht.

Ein Blick zurück zeigt jedoch: Die bisherigen Duelle dieser Saison gingen allesamt an Memmingen. Die ersten beiden Aufeinandertreffen verliefen zwar ergebnistechnisch deutlich zugunsten der Indians, doch die Islanders waren in beiden Partien keinesfalls klar unterlegen. Vor allem die individuelle Klasse der Memminger gab in den entscheidenden Momenten den Ausschlag.

Das erste Derby am Hühnerberg entwickelte sich zu einem wahren Eishockey-Spektakel – und zu einer Partie, über die man noch lange sprechen wird. Beim 10:6-Erfolg der Indians ging es vor allem im Schlussabschnitt hoch her. Die Islanders kämpften sich trotz nahezu aussichtsloser Lage beeindruckend auf 7:5 heran und waren kurz davor, den Anschluss herzustellen. Doch das emotionale Spiel mündete in zahlreiche Strafzeiten auf beiden Seiten und hinterließ offen sichtbare Reibungspunkte, die das kommende Derby zusätzlich aufladen.

Genau diese Emotionalität macht das erneute Aufeinandertreffen am Freitag so brisant und interessant.

Memmingen geht als Favorit in die Partie – doch wie jeder weiß, schreibt ein Derby auch oft seine eigenen Gesetze. Die Islanders sind sich der Schwere der Aufgabe bewusst, zeigen jedoch viel Selbstvertrauen und Entschlossenheit. Mit Mut, Leidenschaft und dem unbedingten Willen, die aktuelle Erfolgsserie fortzusetzen, wollen sie dem Rivalen ein Schnippchen schlagen und Punkte mit an den Bodensee nehmen.

Große Hoffnung setzen die Islanders auch auf ihre Fans: Der Verein wünscht sich zahlreiche Lindauer Fans, die den Weg nach Memmingen antreten und das Team auf fremdem Eis lautstark nach vorne peitschen. Gerade in einem Derby kann die Energie von den Rängen den entscheidenden Funken überspringen lassen.

Personell müssen die Islanders am Wochenende auf Zan Jezovsek verzichten, der zur slowenischen Nationalmannschaft reist. Sein Fehlen wird sicher spürbar sein, doch die Mannschaft hat in den vergangenen Spielen und auch mit teils kleinem Kader bewiesen, dass man Ausfälle kompensieren kann. Nach Abschluss des Lehrgangs wird Jezovsek schnellstmöglich an den Bodensee zurückkehren.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!