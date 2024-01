EV Lindau Islanders reisen am Freitag zu den Heilbronner Falken

Artikel anhören Lindau. (EVL) Zum Abschluss der Weihnachtsferien zum DEL2-Absteiger: Für die EV Lindau Islanders geht es zum Ende der kräftezehrenden Weihnachtszeit, in der...

Artikel anhören Artikel anhören

Lindau. (EVL) Zum Abschluss der Weihnachtsferien zum DEL2-Absteiger: Für die EV Lindau Islanders geht es zum Ende der kräftezehrenden Weihnachtszeit, in der fünf Spiele in 14 Tagen auf dem Programm standen, am Freitag (05. Januar / 19:30 Uhr) zum Gastspiel bei den Heilbronner Falken.

Am Sonntag kann man am Bodensee Kräfte sammeln, denn die Inselstädter sind am 07. Januar spielfrei.

Am Freitag reisen die Islanders zum DEL2-Absteiger Heilbronn. Beide Teams trafen diese Saison schon zweimal aufeinander. Bei der Punktspiel-Premiere der Falken in der BPM-Arena mussten sich die Lindauer in einem harten und engen Fight gegen das Topteam mit 2:4 geschlagen geben. Beim ersten Auswärtsspiel der Lindauer in Heilbronn war das Spiel ebenfalls wieder lange Zeit auf des Messers Schneide. Denn bis gut zwei Minuten vor dem Ende führten die Falken nur knapp mit 2:1, ehe die Lindauer eine Strafzeit kassierten und das topbesetzte Team der Heilbronner dies zu einem Tor nutzte. Bei dann vollem Risiko der Lindauer mit gezogenem Goalie, stellten die Heilbronner auf den Endstand von 4:2.

Die Falken stehen nach 30 Spieltagen genau da, wo man sie auch erwartet hat, nämlich mit dem Deggendorfer SC in der Verfolgerposition der Blue Devils Weiden. Allerdings sind die Rücksände schon beträchtlich: Deggendorf liegt 17 Punkte hinter den Blue Devils liegt und Heilbronn weist 23 Zähler Rückstand auf. Heilbronn besitzt trotz des Abstiegs und großen Veränderungen einen Kader mit klingenden Namen. Goalie Patrick Berger stand schon für Landshut und Regensburg in der DEL2 im Tor stand. Mit dem erfahrenen Thomas Supis in der Verteidigung und den Stürmern Frédérik Cabana, Robin Just und Oula Uski steht viel Qualität im Heilbronner Kader. Gefährlich sind auch die beiden Zwillinge Linus und Pontus Wernerson Libäck aus Schweden. Zusammen kommt dieses Quintett schon auf knapp 217 Scorerpunkte.

Gegen den DEL2-Absteiger Heilbronn haben die Schützlinge von John Sicinski daher nichts zu verlieren, können nur gewinnen. Wenn die Lindauer über 60 Minuten eine stabile Defensive, volle Konzentration und eine gute Chancenverwertung auf das Eis bringen, dann sind auch gegen das Topteam aus Baden-Württemberg Punkte drin. Denn Punkte wären im Kampf um die besten Plätze in den Pre-Playoffs auch gegen das Topteam wichtig, denn mit Füssen und auch immer besser in Fahrt kommenden Tölzer Löwen sitzen den Islanders die Verfolger im Nacken. Mit Blick nach oben in der Tabelle möchte man die Konkurrenten aus Peiting und Höchstadt auch nicht aus den Augen verlieren.