EV Lindau Islanders reagieren auf Verletzungspech und holen Verteidiger

Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders haben auf das Verletzungspech ihrer Defensive reagiert und mit Maurice Becker einen neuen Verteidiger verpflichtet.

Der 25-Jährige kommt von den Füchsen Duisburg aus der Oberliga Nord. Dort absolvierte der Linksschütze zehn Partien, ehe sein Kontrakt in beiderseitigem Einvernehmen kürzlich aufgehoben worden war. Davor stand der gebürtige Kölner, der mit der Rückennummer 3 in Lindau spielen wird, für die Rostock Piranhas und die Saale Bulls unter Vertrag. Insgesamt absolvierte Becker über 250 Spiele in der Oberliga Nord und den anschließenden Playoff-Partien. Maurice Becker wird nach erteilter Spielgenehmigung deshalb auch am Freitagabend in Heilbronn schon im Kader der Lindauer stehen.

„Wir haben mit einigen ehemaligen Weggefährten von Maurice gesprochen und haben hier sehr viel positives Feedback erhalten“, erklärte der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic. „Maurice ist ein Oberligaerfahrener Spieler, der neben einem guten ersten Pass auch Physis ins Spiel bringen kann. Er wird helfen, unsere Defensive zu stabilisieren.“ Zuletzt fehlten Headcoach John Sicinski abwechselnd bis zu vier Stammkräfte in der Defensive.

Becker erlernte das Eishockey-ABC in seiner Heimatstadt beim Kölner EC, lief anschließend in der Schüler-Bundesliga für die Domstädter sowie Krefeld auf, gefolgt von einem Jahr in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) für Iserlohn. Über die Regionalliga-Stationen Ratingen, Soest und Herford mit insgesamt 67 Viertliga-Einsätzen (48 Zähler, 27 Treffer) wagte der Linksschütze 2018 den Sprung in die Oberliga und schloss sich den Rostocker Piranhas an. Nach drei Spielzeiten an der Ostsee, in denen er inklusive Playoffs 142 Partien mit 46 Punkten (14 Tore) absolvierte, schloss sich Becker, 1,87 Meter groß und 96 Kilo schwer, den Saale Bulls an, ehe er nach Duisburg und jetzt zu den Islanders wechselte.

Damit sind die Kader-Überlegungen der Islanders aber noch nicht abgeschlossen. „Intern haben wir viel über die vergangenen Wochen gesprochen. Wir als EVL wollen dem Team und dem Trainer mehr Energie geben. Aufgrund der enormen Serie an verletzten Spielern stehen wir hier in der Verantwortung, dem Team auch mehr Quantität zu geben – dazu denken wir ab jetzt schon perspektivisch“, kündigte Milo Markovic an. „Wir beobachten den Markt weiterhin und wollen in Kürze auch einen weiteren Import Spieler präsentieren.“

Vor der Partie am Freitag (5. Januar 20124) bei den Heilbronner Falken (19.30 Uhr) liegen die Islanders auf Tabellenplatz neun. Als Saisonziel hatte Headcoach Sicinski stets Platz sieben oder acht angegeben, um in den Pre-Playoffs Heimrecht genießen zu können. Am Sonntag (7. Januar) haben die Inselstädter spielfrei. Das nächste Heimspiel folgt dann am Freitag (12. Januar 2024 / 19:30 Uhr) gegen die Stuttgart Rebels.