EV Lindau Islanders laden zur Saisonabschlussfeier in die Therme Lindau

Lindau. (EVL) Am Freitag, den 20. März 2026, ab 18:30 Uhr feiern die EV Lindau Islanders den Abschluss der Saison 2025/2026 im Restaurant Il Faro der Therme Lindau.

Das offizielle Programm beginnt um ca. 19:00 Uhr. Dazu laden die EV Lindau Islanders alle Fans, Sponsoren, Gönner, Pressevertreter, Staff- sowie Vereinsmitglieder herzlich ein.

Die Islanders freuen sich nach ihrer bislang erfolgreichsten Oberliga-Spielzeit auf einen gemeinsamen Abend, an dem sie mit ihren Gästen einen würdigen Saisonabschluss feiern möchten. Ein großer Dank gilt der Therme Lindau und insbesondere Geschäftsführer Andreas Schauer, der das Restaurant Il Faro erneut als Gastgeber zur Verfügung stellt. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich ausreichend gesorgt.

Im Rahmen der Feier erwartet die Gäste ein kurzer Rückblick auf die vergangene Saison sowie ein Ausblick auf das kommende Spieljahr. Dabei wird es auch exklusive Informationen zum Kader der nächsten Saison geben, die es in sich haben werden.

Wie jedes Jahr findet außerdem die beliebte Trikotversteigerung zugunsten des EVL-Nachwuchses statt. Um die Versteigerung kurzweilig zu gestalten, werden – wie bereits in den vergangenen Jahren – ausgewählte Trikots versteigert. Die übrigen Trikots können im Anschluss von anwesenden Fans und Zuschauern erworben werden. Die spannenden Biet-Duelle werden in bewährter Weise von „Auktionator“ Seba Schwarzbart moderiert.

Zur Versteigerung und zum anschließenden Verkauf, stehen die blauen oder weißen Game-Worn-Trikots sowie die Warm Up Trikots der Islanders, die vor jeder Partie getragen wurden, zur Verfügung. Die Mindestgebote betragen für alle Trikots 50,- €.