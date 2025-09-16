EV Lindau Islanders laden zum ersten Kids-on-Ice-Day der Saison 2025/2026

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders laden am Sonntag, den 21. September, von 13:45 bis 14:45 Uhr, zum ersten Kids-on-Ice-Day dieser Saison ein.

Dieser findet direkt vor dem ersten Hauptrundenspiel des Oberligateams statt, welches um 16 Uhr gegen den EC Peiting startet.

Die Anmeldung zum ersten Kids-on-Ice-Day erfolgt am 21. September von 13:15 Uhr bis 13:45 Uhr in der BPM-Arena in Lindau. Die Teilnahme ist kostenlos. Mitzubringen sind lediglich Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschoner. Schlittschuhe können mitgebracht oder vor Ort ausgeliehen werden! Ab 13:45 Uhr geht es für die Kleinen gemeinsam mit den Nachwuchstrainern aufs Eis, um das eigene Können unter Beweis zu stellen. Dabei werden unter professioneller Anleitung unterschiedliche Übungen absolviert.

Während sich der Nachwuchs auf dem Eis austobt, können es sich die Erwachsenen im Eisstüble gut gehen lassen und sich bei Interesse über den Verein, seine Spieler und Neuigkeiten beim Laufschulprogramm „Learn-to-Skate“ der EV Lindau Islanders informieren.

Für die Kinder gibt es neben der Action auf dem Eis auch wieder die Möglichkeit tolle Preise zu gewinnen. „Der Kids on Ice Day ist eine großartige Möglichkeit für Kinder und Eltern, die Welt des Eislaufens kennenzulernen“, sagt Sascha Paul, Nachwuchs-Headcoach der EV Lindau Islanders. „Zudem besteht die Möglichkeit, sich Informationen rund um den Verein und dessen Organisation einzuholen.“

Weitere Informationen zur Laufschule des EV Lindaus sowie zur Nachwuchsarbeit des Vereins finden Sie unter: www.young-islanders.com und www.evlindau.com.