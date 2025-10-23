EV Lindau Islanders kämpfen bei den Stuttgart Rebels um den nächsten Sieg

Lindau. (EVL) Mit Rückenwind dank dem Auswärtssieg in Erding reisen die EV Lindau Islanders am Freitagabend (24. Oktober / 20 Uhr) in die Landeshauptstadt Baden-Württembergs.

Dort wartet mit den Stuttgart Rebels ein Gegner, der in dieser Saison nicht nur mit einem runderneuerten Kader, sondern auch mit einer klaren Mission auftritt: Schluss mit den Alibis – die Pre-Playoffs sollen erreicht werden. Die Lindauer sind deshalb gewarnt, den Underdog nicht zu unterschätzen. Live verfolgt werden kann das Spiel wie gewohnt bei Sprade TV (www.sprade.tv).

Der Erfolg in Erding war nicht nur wichtig für das Selbstbewusstsein der Lindauer – er war ein Beweis für die Entschlossenheit der Islanders-Mannschaft, auch in kritischen Situationen ruhig zu agieren. Die Islanders haben gezeigt, dass sie mit voller Konzentration nur schwer zu schlagen sind. Jetzt gilt es, diesen Schwung mitzunehmen und auch gegen die Rebels die eigenen Stärken aufs Eis zu bringen: Kompaktes Defensivverhalten, schnelles Umschaltspiel und eine Offensive, die jederzeit für Gefahr sorgt.

Die Rebels haben sich neu erfunden. Mit einem erweiterten Trainerstab um Jan Melichar, frischen Kräften aus Nordamerika und einem klaren Spielkonzept wollen sie die Liga aufmischen. Der Overtime-Sieg gegen Memmingen war ein erstes Statement – und ein Warnsignal für alle Gegner. Die Rebels sind zwar aktuell mit 62 Gegentoren noch die Schießbude der Liga, aber auch ein Team mit Biss, Tempo und Struktur. Wenn man hier nicht aufmerksam bleibt, kann man schnell auch in große Probleme geraten.

Am Mittwochabend gaben die Stuttgarter in den sozialen Medien noch bekannt, dass sie den 23 Jahre alten US-Amerikaner Wyatt Schingoethe als weiteren Kontingentspieler verpflichtet haben. Womöglich wird der Center gegen die Islanders sein Debüt geben. Er kommt aus der der Collegeliga NCAA nach Stuttgart und wurde im NHL Draft 2020, in der siebten Runde von den Toronto Maple Leafs gedraftet.

Die Inselstädter wissen daher, was sie erwartet: Ein Gegner, der zuhause alles reinwerfen wird. Wie schon in Erding, weiß jeder EVL-Spieler, worauf es ankommt. Jeder ist bereit, für den Mitspieler zu kämpfen. Und jeder hat das Ziel klar vor Augen: Punkte mitnehmen, um in der Tabelle an den Spitzenteams der Liga dranzubleiben.

Es wird wie immer am Stuttgarter Degerloch ein intensives Spiel, mit vielen Emotionen, aber im Lager der Lindauer ist man überzeug: Wenn die Mannschaft die entsprechenden Tugenden aufs Eis bringt, kann man auch bei den Rebels wichtige Punkte mit an den Bodensee entführen.

