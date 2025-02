EV Lindau Islanders im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation

Lindau. (EVL) Die Eishockey-Oberliga Süd biegt auf die Zielgerade ein. Vor dem Schlussspurt können sich noch vier Teams Hoffnungen auf die Plätze fünf und sechs machen.

Die damit verbundene direkte Qualifikation für die Playoffs streben neben den EV Lindau Islanders auf Rang acht noch der Höchstadter EC, derzeit Fünfter und die beiden Traditionsvereine vom SC Riessersee und den Tölzer Löwen auf den Rängen sechs und sieben an.

Der Unterschied zwischen Rang sechs und acht in der Rangliste beträgt gerade einmal vier Punkte. Allerdings bestritt Höchstadt bislang erst 41 Partien, die Tölzer Löwen 42 sowie Riessersee und Lindau bereits 43. Insgesamt absolvieren alle Teams 48 Partien. Nur noch theoretischer Natur sind die Chancen des EC Peiting (Tabellen-Neunter) und des EV Füssen (Tabellen-Zehnter), die 15 und 17 Zähler Rückstand auf Rang sechs aufweisen.

Zum Modus: Die Vereine auf den Plätzen 1 bis 6 sind nach Abschluss der Hauptrunde automatisch für die Teilnahme an den Playoffs qualifiziert. Die Vereine auf den Plätzen 7 bis 10 ermitteln in Pre-Playoffs im Modus Best-of-Three zwei weitere Teilnehmer, die das Teilnehmerfeld der Playoffs vervollständigen. Für die Vereine auf den Plätzen 11 bis 13 ist die Saison nach der Hauptrunde beendet.

Am Sonntag, den 2. März 2025 starten die Achtelfinal-Partien, die im Best-of-Five Modus über Kreuz zwischen der Oberliga Nord und der Oberliga Süd ausgetragen werden. Ab dem Viertelfinale bis zum Finale werden die Serien im Best-of-Seven Modus ausgetragen, bis spätestens am 29. April 2025 der Sieger feststeht.

Das Rest-Programm der Playoff-Kandidaten:

Höchstadter EC (Tabellenfünfter / Punkte: 63 / Tore: 128:141 / Tordifferenz: -13 / Spiele: 41)

Bietigheim Steelers 7. Februar 2025 A

EC Peiting 9. Februar 2025 H

EV Füssen 11. Februar 2025 A

Deggendorfer EC 14. Februar 2025 H

EHF Passau Black Hawks 16. Februar 2025 A

EV Füssen 19. Februar 2025 H

Stuttgart Rebels 21. Februar 2025 H

SC Riessersee (Tabellensechster / Punkte 63 / Tore: 164:187 / Tordifferenz: -23 / Spiele 43)

Heilbronner Falken 9. Februar 2025 H

Stuttgart Rebels 11. Februar 2025 A

EV Füssen 14. Februar 2025 H

Deggendorfer EC 16. Februar 2025 A

onesto Tigers Bayreuth 21. Februar 2025 H

Tölzer Löwen (Tabellensiebter / Punkte: 60 / Tore: 141:149 / Tordifferenz: -8 / Spiele: 42)

Heilbronner Falken 7. Februar 2025 A

Bietigheim Steelers 9. Februar 2025 H

EHF Passau Black Hawks 11. Februar 2025 A

Stuttgart Rebels 14. Februar 2025 H

EC Peiting 16. Februar 2025 A

EV Füssen 21. Februar 2025 H

EV Lindau (Tabellenachter / Punkte: 59 / Tore: 144:166 / Tordifferenz: -22 / Spiele: 43)

EC Peiting 7. Februar 2025 A

Deggendorfer SC 9. Februar 2025 H

ECDC Memmingen 11. Februar 2025 H

onesto Tigers Bayreuth 16. Februar 2025 A

EHF Passau Black Hawks 21. Februar 2025 H

EV Lindau Islanders sind am Freitag in Peiting gefordert

Die Jagd nach wichtigen Punkten geht weiter

Die Hatz nach den wichtigen Punkten geht weiter: Mit vier Siegen und viel Selbstvertrauen geht es für die EV Lindau Islanders im sehr eng getakteten Spielplan der Oberliga Süd schon am kommenden Wochenende mit zwei intensiven Partien weiter. Am Freitag (07. Februar / 19:30 Uhr) gastieren die Inselstädter beim langjährigen Rivalen EC Peiting. Am Sonntag (09. Februar / 18 Uhr) kommt dann noch das Topteam des Deggendorfer SC in die Lindauer BPM-Arena. Die Spiele können – wie immer – im kostenpflichtigen Livestream auch via SpradeTV (www.sprade.tv) verfolgt werden.

Gegen Peiting dürfen sich die Zuschauer vor den Bildschirmen oder auch vor Ort im Peitinger Eisstadion sicherlich wieder auf ein spannendes, heißes und emotionsgeladenes Spiel freuen. Denn die bisherigen drei Duelle dieser Saison hatten es in sich. Der EC Peiting und die EV Lindau Islanders lieferten sich nämlich in allen Partien, wie auch in den letzten Jahren, überaus spannende Spiele.

Beim ersten Aufeinandertreffen zum Start in die diesjährige Saison waren die Islanders lange Zeit in Führung, ehe die Peitinger das Spiel im letzten Drittel durch zwei schnelle Tore von Simon Mayr und Martin Hlozek noch zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Besser lief es bei den Duellen in Lindau, da behielten die Schützlinge von Headcoach Michael Baindl beim ersten Spiel mit einem 4:1-Sieg die drei Punkte am Bodensee. Aber auch hier war richtig Feuer im Spiel, viele harte Aktionen prägten das Duell, kein Team verschenkte auch nur einen Zentimeter. Zum zweiten Spiel in Lindau am zweiten Weihnachtsfeiertag war es dann wieder etwas enger. Die Islanders setzten sich da aber nach einem harten Fight knapp mit 5:4 durch.

Auch für das Spiel am Freitag ist sicher wieder so eine enge und emotionsgeladene Partie zu erwarten, wenngleich die Islanders ihre Siegesserie weiter ausbauen wollen. Für die Peitinger geht es ebenfalls um wichtige Punkte für die Pre-Playoffs, denn Bayreuth und Passau lauern noch hinter Peiting und Füssen. In der aktuellen Tabelle der Oberliga Süd trennen Lindau (Platz 8) und den ECP (Platz 9) zwar aktuell neun Punkte, aber dieser „große“ Abstand ist trügerisch. So gehen beide Mannschaften sicher wieder mit ordentlich Feuer in dieses Spiel, was noch zusätzliche Spannung garantiert.

Die Lindauer Mannschaft muss einfach weiter die Leidenschaft und den Willen auf das Eis bringen, welches das Team in der bisherigen Saison und vor allem aktuell so ausgezeichnet hat. Denn wenn das gelingt, kann man am Freitag einen ganz großen Schritt in Richtung Heimrecht in den Pre-Playoffs machen und womöglich die Tür zu den direkten Playoff-Plätzen weiter offenhalten.

