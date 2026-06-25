Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd EV Lindau Islanders EV Lindau Islanders geben Eetu Elo als Abgang bekannt
EV Lindau IslandersTransfer-News

EV Lindau Islanders geben Eetu Elo als Abgang bekannt

Kontingentstelle wird neu besetzt

25. Juni 20261 Mins read85
Share
Eetu Elo - © Betty Ockert
Share

Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders geben bekannt, dass der finnische Stürmer Eetu Elo in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Islanders auflaufen wird.

Der Verein und der 30 Jährige werden ihre Zusammenarbeit nach einer äußerst erfolgreichen Saison nicht fortsetzen.

Elo prägte das Lindauer Offensivspiel mit seiner Abschlussstärke, seiner Dynamik und seiner umfangreichen Erfahrung. Der Angreifer entwickelte sich schnell zu einem der verlässlichsten Leistungsträger im Kader und avancierte zum Topscorer der vergangenen Saison. Mit insgesamt 70 Scorerpunkten – darunter 36 Tore und 34 Assists – führte er die interne Wertung an und war maßgeblich an vielen entscheidenden Momenten der Islanders beteiligt.

Trotz seiner starken Leistungen entschieden sich die Verantwortlichen der Islanders, die Ausrichtung im Angriff leicht zu verändern und künftig auf einen anderen Stürmertyp zu setzen. Diese strategische Anpassung ist Teil der sportlichen Weiterentwicklung, die der Verein für die kommende Saison anstrebt.

Nach dem bereits kommunizierten Abgang von Zan Jezovsek bedeutet Elos Weggang eine weitere Veränderung auf den Kontingentpositionen. Die Islanders haben die Neubesetzung schon fixiert und werden die Verpflichtung eines neuen Importspielers sehr zeitnah präsentieren.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Eetu Elo für seinen Einsatz, seine Professionalität und seine Leistungen im Islanders Trikot. Die gesamte EVL Familie wünscht ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.

„Eetu war ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, dennoch sind es immer mehrere Faktoren die bei einer Verpflichtung eine Rolle spielen. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, folgt aber unserer sportlichen Ausrichtung für die kommende Spielzeit. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm sportlich und privat alles Gute“, so Milo Markovic, der Sportliche Leiter der Islanders, abschließend.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Eetu Elo @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
322
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Kuqi bleibt auch 2026/27 ein Wolf

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EC Red Bull SalzburgTransfer-News

Jason Morgan wird neuer Assistant Coach der Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit Jason...

By25. Juni 2026
Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Manuel Öhler hält seinem Heimatverein die Treue

Klobenstein. (PM Buam) Mit Manuel Öhler ist den Rittner Buam SkyAlps die...

By25. Juni 2026
Selber WölfeTransfer-News

Kuqi bleibt auch 2026/27 ein Wolf

Selb. (PM Wölfe) Mit Fabjon Kuqi bleibt ein Routinier den Wölfen treu,...

By25. Juni 2026
SC Langnau TigersTransfer-News

SCL Tigers verlängern mit Thierry Paterlini und Steve Hirschi bis 2029

‌Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers setzen auf Kontinuität im Coaching-Team: Head...

By25. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten