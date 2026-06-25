EV Lindau Islanders geben Eetu Elo als Abgang bekannt

Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders geben bekannt, dass der finnische Stürmer Eetu Elo in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Islanders auflaufen wird.

Der Verein und der 30 Jährige werden ihre Zusammenarbeit nach einer äußerst erfolgreichen Saison nicht fortsetzen.

Elo prägte das Lindauer Offensivspiel mit seiner Abschlussstärke, seiner Dynamik und seiner umfangreichen Erfahrung. Der Angreifer entwickelte sich schnell zu einem der verlässlichsten Leistungsträger im Kader und avancierte zum Topscorer der vergangenen Saison. Mit insgesamt 70 Scorerpunkten – darunter 36 Tore und 34 Assists – führte er die interne Wertung an und war maßgeblich an vielen entscheidenden Momenten der Islanders beteiligt.

Trotz seiner starken Leistungen entschieden sich die Verantwortlichen der Islanders, die Ausrichtung im Angriff leicht zu verändern und künftig auf einen anderen Stürmertyp zu setzen. Diese strategische Anpassung ist Teil der sportlichen Weiterentwicklung, die der Verein für die kommende Saison anstrebt.

Nach dem bereits kommunizierten Abgang von Zan Jezovsek bedeutet Elos Weggang eine weitere Veränderung auf den Kontingentpositionen. Die Islanders haben die Neubesetzung schon fixiert und werden die Verpflichtung eines neuen Importspielers sehr zeitnah präsentieren.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Eetu Elo für seinen Einsatz, seine Professionalität und seine Leistungen im Islanders Trikot. Die gesamte EVL Familie wünscht ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.

„Eetu war ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, dennoch sind es immer mehrere Faktoren die bei einer Verpflichtung eine Rolle spielen. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, folgt aber unserer sportlichen Ausrichtung für die kommende Spielzeit. Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm sportlich und privat alles Gute“, so Milo Markovic, der Sportliche Leiter der Islanders, abschließend.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Eetu Elo @ Elite Prospects

322 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro