EV Lindau Islanders feiern größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Lindau. (PM EVL) Passend zum 50. Geburtstag ist den EV Lindau Islanders der größte Erfolg der Vereinsgeschichte gelungen.

Begleitet vom Slogan „On the Way to History” sicherten sich die Inselstädter die direkte Qualifikation für die Oberliga-Playoffs. Nach dem 6:3-Erfolg gegen die Stuttgart Rebels können die Islanders schon vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde am Freitagabend (20.00 Uhr) beim SC Riessersee nicht mehr von Platz sechs verdrängt werden.

Da die Heilbronner Falken auf Grund ihrer Insolvenz nicht an den Playoffs teilnehmen dürfen, schließen die Islanders den Hauptrunden-Durchgang sogar auf Rang fünf ab. Besser standen die EV Lindau Islanders in ihrer 50 Jahre alten Vereinsgeschichte nie da.

So eine Entwicklung hätten sich die 35 Gründungsmitglieder – darunter Franz Wucher als Großvater der drei Wucher-Buben im aktuellen Oberliga-Team – nicht träumen lassen, als sie am 13. Dezember 1976 den EV Lindau aus der Taufe hoben. Nach schwierigen Anfangsjahren Jahren wanderte die 1. Mannschaft in den 80-ger Jahren zwischen den Ligen in Baden-Württemberg und Bayern hin und her, stieg mal auf, mal ab. Die 90-ger Jahre waren turbulent. Legendäre Matches ragten dabei heraus: 1995 gelang in zwei denkwürdigen Spielen gegen Augsburg dank dem ehemaligen NHL-Profi Bob Sullivan als Spielertrainer der Aufstieg in die Bayernliga. 1999 lockte der EHC München 1.100 Zuschauern ins Stadion im Eichwald. Der Abstieg konnte dennoch nicht verhindert werden. 2009 gewannen die Islanders – der Beiname war 1997 hinzu gekommen- den Titel in der Landesliga West, verloren aber vor 4.500 Zuschauern in Regensburg das entscheidende Spiel mit 1:3.

Das Jahr 2010 markiert einen Meilenstein: Das Eisstadion wird überdacht, zum Eröffnungsspiel kommt der DEL2-Klub Ravensburg Towerstars. Es gelingt der Aufstieg in die Bayernliga. Nach Startschwierigkeiten wird in der Saison 2014/2015 Sebastian Buchwieser vom Spieler zum Trainer befördert. Es beginnt eine fantastische Reise, die mit dem Titel Bayernliga-Meister endet. Den Siegtreffer in Höchstädt erzielt Kapitän Tobias Fuchs 3:02 Minuten vor der Schlusssirene.

Den Erfolg bestätigen die Inselstädter ein Jahr später als Erster der Bayernliga-Hauptrunde. In den Playoffs ist zwar gegen den späteren Meister Weiden Endstation, aber durch eine Reform können die Islanders als Nachrücker in die Oberliga Süd aufsteigen, der sie bis heute ohne Unterbrechung angehören und nach dem EC Peiting der Dienstälteste Oberligist im Süden ist.

In der Saison 2024/2025 qualifizierten sich die Islanders über den Umweg der Pre-Playoffs für die Playoffs. Und schieden erst nach großem Kampf gegen die Hannover Scorpions in vier nahezu ausgeglichenen Partien mit 1:3 aus.

Dies alles macht Lust auf mehr und deshalb geben die EV Lindau Islanders auch schon mal Informationen zum Heimspiel in den Playoffs am Dienstag, den 10. März, um 19:30 Uhr. Der Ticketverkauf für das erste und hoffentlich nicht letzte Heimspiel in den Playoffs startet am Montag, 02. März, um 12 Uhr und ist in zwei Phasen gegliedert:

Das Vorkaufsrecht für Dauerkarten startet am Montag (02. März um 12:00 Uhr) und geht bis Dienstag (03. März 12:00 Uhr). So haben alle Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht und die Möglichkeit, sich ihre Tickets mit dem 4-stelligen Ticketcode vorab zu sichern – das Prozedere läuft wie bei der Dauerkartenverlängerung im Sommer und auch in den Playoffs der vergangenen Saison. Dies geht am einfachsten online bei Reservix, aber auch zum Beispiel am I-Punkt im Lindaupark. Hier noch der Hinweis, dass die Tickets für die Playoff-Spiele in allen Kategorien der Stehplätze um 1 € und bei den Sitzplätzen am Eis um 2€ erhöht wurden, etwaige Servicegebühren nicht inkludiert.

Bei den Sitzplatzdauerkarten direkt am Eis, ist es so, dass man seine Dauerkarten in der entsprechenden Kategorie erwerben kann, ggfs. aber nicht seinen „Stammplatz“ hat. Anders ist dies leider nicht darstellbar. Zudem werden die Karten nicht, wie bei der Dauerkartenverlängerung aufgeladen, sondern das Ticket muss auf dem Handy sein oder per Print@Home zu Hause ausgedruckt werden.

Der freie Vorverkauf, startet dann am Dienstag (03. März) um 12:00 Uhr. Dort gehen alle nicht abgerufenen Tickets in den freien Verkauf. Ab dann sind Tickets online, aber auch bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen (z.B. am I-Punkt im Lindaupark, der Touristinformation auf der Insel, usw.) zu erwerben.

Alle noch im Umlauf befindlichen Freikarten sowie die 11 für 10-Karten verlieren in den Playoffs – wie bereits vor und während der Saison angekündigt – ihre Gültigkeit. Für die Spiele in den Playoffs muss daher ein reguläres Ticket erworben werden.

Ticketpreise in den Playoffs in der Übersicht (ausgenommen Servicegebühren):

Normalpreis Sitzplatz : 22,00€

Normalpreis Steh Heim & Gast : 15,00€

Ermäßigt : 13,00€

Rollstuhlfahrer : 13,00€

Begleitperson : 13,00€

Jugendliche von 7-16 Jahren : 9,00€

Kinder bis 6 Jahre : frei