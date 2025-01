EV Lindau Islanders erwarten die Stuttgart Rebels am Bodensee

Lindau. (EVL) Die wilde Hatz nach Punkten geht ohne Atemholen weiter.

Kaum sind die Partien gegen SC Riessersee (1:3) und bei den Tölzer Löwen (2:3) bewältigt, empfangen die EV Lindau Islanders am Dienstag (7. Januar 2025 / 19.30 Uhr) in der bpm-Arena schon wieder die Stuttgart Rebels, das Schlusslicht der Oberliga Süd. Das Spiel kann wie gewohnt auch kostenpflichtig bei SpradeTV (www.sprade.tv) angeschaut werden.

Zum diesem Heimspiel in der BPM-Arena haben sich die Islanders eine starke Aktion überlegt, um die großartige Unterstützung in den vielen Heimspielen zu belohnen! Das Motto an diesem Spieltag: Dreifache Unterstützung für drei Punkte, kurz „3 für 1“! Mit jedem gekauften Ticket können die Fans und Zuschauer zwei weitere Personen kostenlos mitbringen – das gilt auch für Dauerkartenbesitzer! Es handelt sich bei den zusätzlichen Tickets um Stehplatztickets. Nach den ertragsarmen Partien im Jahr 2025 benötigen die Islanders jede Unterstützung, um die dringend notwendigen Punke zu erobern.

Seit 2023 spielt der Stuttgarter EC unter dem Namen Stuttgart Rebels in der Oberliga und beendeten damit 17 Jahre ohne Profi-Eishockey in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Sechs Mal standen sich die Rebels und die Islanders bislang in Oberliga-Duellen gegenüber. Die Statistik spricht mit vier Erfolgen eindeutig für die Islanders. Anfang Oktober mussten die Islanders allerdings eine bittere 2:6 Niederlage hinnehmen. Es war ein rabenschwarzer Tag für das Team von Cheftrainer Michael Baindl. Knapp zwei Monate später gelang in der heimischen bpm-Arena mit 3:2 die Revanche. Der Siegtreffer gelang Andreas Farny 2:58 Minuten vor der Schlusssirene.

Kurz vor Weihnachten sorgten die Rebels für einen Paukenschlag. Stürmer Matt Pistilli wurde zum Sportlichen Leiter befördert, steht aber weiterhin auf dem Eis zur Verfügung. „Matt ist seit Langem eine feste Größe bei den Rebels und steht voll hinter dem eingeschlagenen Weg, Profieishockey in Stuttgart zu ermöglichen und nachhaltig zu etablieren“, begründete betont Roland Schmid, Geschäftsführer der Stuttgart Rebels, in einer Pressemitteilung die Entscheidung. „Matt bringt alles mit und ist die perfekte Besetzung, um die sportliche Entwicklung konsequent voranzutreiben.“

Auf dem Eis zählt der Kanadier, der die interne Scorerliste anführt, neben Mathias Vostarek und Jannik Herm zu den Leistungsträgern der Rebels. Im Tor vertrauen die Stuttgarter auf Jonas Gähr, der von den Löwen Frankfurt fest verpflichtet wurde. Sein Partner auf der Goalie Position ist der in Lindau bekannte Keanu Salmik, den man aus Kaufbeuren holte. In der Abwehr ist die Verpflichtung von Adam Schusser, der aus Weiden kam, sicher der prominenteste Neuzugang. Zudem ist in der Defensive mit Samuel Mantsch und auch Julian Wäser sowie Michael Brunner, trotz jungen Alters, einiges an Erfahrung in der Oberliga und DEL2 verpflichtet worden.

Verstärkt wurde die Offensive mit sehr prominenten Spielern. Aus der DEL2 kamen David Makuzki (Freiburg) und Alex Samusev (Bietigheim) und aus der Oberliga der ebenfalls sehr erfahrene Mathieu Tousignant (Rostock). Dazu gesellen sich Sofiene Bräuner (Memmingen) und Daniel Pronin (Riessersee). Einen weiteren Stürmer verpflichteten die Rebels aus der zweiten tschechischen Liga. Sein Name ist Nico Geidl, der Cousin von Lindaus Goalie Dieter Geidl. Somit steht auch ein familieninternes Duell an.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV