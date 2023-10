EV Lindau Islanders empfangen die Bayreuth Tigers am Feiertag

Artikel anhören Lindau. (EVL) Nach dem furiosen Sieg gegen Deggendorf, ist vor der nächsten schweren Aufgabe. Die EV Lindau Islanders empfangen ein weiteres Topteam...

Lindau. (EVL) Nach dem furiosen Sieg gegen Deggendorf, ist vor der nächsten schweren Aufgabe.

Die EV Lindau Islanders empfangen ein weiteres Topteam der Oberliga Süd. Am Allerheilgen-Feiertag am Mittwoch (01. November / 18 Uhr) kommt der DEL2-Absteiger Bayreuth Tigers in die Lindauer BPM-Arena. Das Spiel kann wie immer auch im kostenpflichten Livestream via SpradeTV (www.sprade.tv) verfolgt werden.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in einem Punktspiel ist schon eine Ewigkeit her. Die Lindauer trafen zuletzt in der Bayernligasaison 2013/2014 auf den EHC Bayreuth, den Stammverein der heutigen Bayreuth Tigers Eishockey GmbH. Im gleichen Jahr in dem die Islanders in die Oberliga Süd aufgestiegen waren, gelang den Tigers der Aufstieg in die DEL2. Dort hielten sich die Tigers auch bis in diesen Sommer. Das Play-Down-Finale der DEL2 gegen die Heilbronner Falken konnten die Franken sportlich für sich entschieden und galten somit als Nichtabsteiger. Doch danach gingen die großen Probleme in der Wagner-Stadt erst richtig los. Es folgte aus diversen Gründen die Verweigerung der Lizenz für die DEL2 und auch die Lizensierung für die Oberliga Süd gelang nur unter Auflagen.

Mit dieser Last im Rücken musste man in Bayreuth in gefühlter Lichtgeschwindigkeit eine Oberliga-Mannschaft auf die Beine stellen, die schlagkräftig genug ist, um oben mitspielen zu können. Ziel war es, damit womöglich einen direkten Wiederaufstieg möglich zu machen. Doch dies ist inzwischen auch Makulatur: Mitte letzter Woche gab es in Oberfranken den nächsten Knall. Nachdem es innerhalb des Vereins des rumorte, trennten sich die Tigers auf nicht gerade geräuschlose Weise vom bisherigen Sportlichen Leiter Rainer Schan. Zuletzt wurde auch noch das heimische Eisstadion auf Grund eines technischen Defekts vorläufig geschlossen.

Um aber wieder aufs Sportliche zurückzukommen, wartet auf die Mannschaft von EVL-Headcoach John Sicinski, ein ganz harter Brocken. Denn Rainer Schan gelang es im Sommer einige namhafte Spieler und Routiniers nach Bayreuth zu holen. Von den Starbulls Rosenheim holte man den mit 770-DEL-Spielen dekorierten Steffen Tölzer für die Verteidigung und mit Dominik Tiffels (Krefeld Pinguine / DEL2) kamen auch noch weitere 303 DEL-Spiele an Erfahrung dazu. Mit seinem Kollegen Tölzer wechselte auch Aaron Reinig von Rosenheim nach Bayreuth, dieser wird in Lindau aber fehlen, da er aufgrund eines Bandenchecks fünf Spiele gesperrt wurde.

In der Offensive sind die Wagner-Städter ebenfalls stark besetzt. Hier konnten die treffsicheren Stürmer Victor Knaub (Krefeld) und Jayden Schubert (Hannover Indians / OL) verpflichtet werden. Und mit den Drothen-Zwillingen Marvin und Robin hat man vom amtierenden DEL2-Champion Ravensburg ebenfalls zwei exzellente Nachwuchstalente in den eigenen Reihen.

Wie und welcher Verfassung die Oberfranken, nach den Querelen und Streitigkeiten der letzten Tage, an den Bodensee kommen, muss man im Lager der Lindauer komplett ausblenden und sich auf die eigenen Stärken fokussieren. Denn wenn das wie gegen Deggendorf gelingt, ist auch gegen so ein topbesetztes Team wie das der Tigers ein Sieg für die Lindauer im Bereich des Möglichen. Am Feiertag hoffen die Inselstädter auch wieder auf viele Zuschauer, die von den Rängen die notwendige lautstarke Unterstützung bringen, um das Team der Islanders nach vorn zu pushen.

