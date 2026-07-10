EV Lindau Islanders binden Stürmer Marvin Feigl weiter an den Klub

Lindau. (PM EVL) Marvin Feigl bleibt ein Lindauer: Die EV Lindau Islanders geben die Vertragsverlängerung des 24 jährigen Stürmers bekannt und treiben ihre Kaderplanung weiter voran.

Feigl, der im vergangenen Sommer an den Bodensee wechselte, wird wie viele seiner Teamkollegen nun den dualen Weg einschlagen und seine sportliche Laufbahn mit einer beruflichen Tätigkeit verbinden – ein Modell, das für die Islanders längst zu einem wichtigen Baustein ihrer Teamkultur geworden ist.

Ein besonderer Schwerpunkt der Islanders liegt seit Jahren auf der nachhaltigen Entwicklung ihrer Spieler – sportlich wie beruflich. Auch Marvin Feigl wird diesen Weg nun fortsetzen: Der 24 Jährige hat in Lindau nicht nur sportlich einen großen Schritt gemacht, sondern hier auch seine neue Heimat gefunden. Mit der Vertragsverlängerung beginnt für ihn parallel sein beruflicher Werdegang zum Bankkaufmann bei einem langjährigen EVL Sponsor.

Die Vorstandschaft betont, wie wichtig dieser duale Ansatz für die Zukunft des Vereins ist: „Wir schaffen unseren Spielern echte Perspektiven und binden sie über berufliche Wege langfristig an die Region. Dass Marvin seine Ausbildung bei einem unserer Partner beginnt, zeigt, wie stark und verlässlich unser Netzwerk ist. Gemeinsam mit unseren Sponsoren bieten wir eine stabile Basis für Oberliga Eishockey in Lindau“, so Bernd Wucher, 1. Vorsitzender der Islanders zum Dualen Weg. Für Feigl ist dieser Schritt ein weiterer Beleg dafür, wie sehr er am Bodensee angekommen ist – und wie eng sportliche Entwicklung und berufliche Zukunft bei den Islanders miteinander verknüpft sind.

Im Verlauf der vergangenen Saison zeigte Feigl eindrucksvoll, warum der Verein unbedingt mit ihm verlängern wollte. Zwar benötigte der Angreifer nach seinem Wechsel zunächst etwas Anlaufzeit, doch mit zunehmender Dauer entwickelte er sich dank seines unbändigen Willens, seiner hohen Intensität und seines kompromisslosen Einsatzes zu einem wichtigen Bestandteil des Lindauer Teams.

Feigl stammt aus Ingolstadt, wo er beim ERC Ingolstadt das Eishockeyspielen erlernte und sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief. Schon früh machte er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam: In der Schülerbundesliga sowie in den verschiedenen DNL Teams gehörte er regelmäßig zu den Topscorern seines Jahrgangs und überzeugte mit beeindruckenden Zahlen. In der Saison 2020/2021 durfte er erstmals DEL Luft schnuppern und kam zudem per Förderlizenz auf 32 Einsätze für die Landsberg Riverkings in der Oberliga Süd. Nach einer starken ersten Spielzeit folgten über 30 weitere Oberliga Partien für Landsberg, während er parallel im DNL Team des ERC Ingolstadt mit 50 Punkten in 32 Spielen zum Topscorer avancierte.

Diese Leistungen blieben nicht unbemerkt: Zur Saison 2022/2023 sicherten sich die Ravensburg Towerstars die Dienste des talentierten Angreifers – und mit ihnen krönte sich Feigl am Ende der Spielzeit zum DEL2 Champion. Über die Stationen Starbulls Rosenheim (2023/2024) und ESV Kaufbeuren (2024/2025) führte sein Weg schließlich im vergangenen Sommer an den Bodensee.

Mit der Vertragsverlängerung vertraut der EVL auf die Entwicklung und das Potenzial von Marvin Feigl und man sieht in ihm einen Spieler, der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend in das Konzept des Vereins passt. Feigl selbst freut sich darauf, seinen Weg in Lindau fortzusetzen und gemeinsam mit dem Team die nächsten Schritte zu gehen.

Die Kaderplanung der Lindauer ist damit vorerst abgeschlossen, wenngleich der Markt immer beobachtet wird. Ob und durch welche Spieler der Kader womöglich noch durch Förderlizenzspieler erweitert wird, steht in den kommenden Wochen zur Entscheidung.

Stimmen

Milo Markovic: „Marvin ist ein Spieler, der in jedem Spiel mit vollem Einsatz voran geht und in der vergangenen Spielzeit wichtige Tore für uns erzielt hat. Er hat sich gut eingefügt und identifiziert sich mit dem Standort. Das er nun den dualen Weg geht freut mich sehr.“

Marvin Feigl: „Neue Saison, gleiche Leidenschaft. Ich freue mich unglaublich meinen Weg bei den Islanders fortsetzen zu dürfen, um gemeinsam an die Ziele der letzten Saison anzuknüpfen. Der Club ist mir nicht nur ans Herz gewachsen, sondern ist für mich ein Zuhause geworden. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten die mir dies Ermöglichen!“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marvin Feigl @ Elite Prospects

465 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro