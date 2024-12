EV Lindau Islanders bereiten ihren AnhÃ¤ngern ein perfektes Weihnachtsgeschenk

Lindau. (EVL) Das Christkind hat in Lindau ein großes Geschenk für die Anhänger vorbeigebracht und das schon vor Heiligabend. Žan Jezovšek, der aktuelle Topscorer...

Lindau. (EVL) Das Christkind hat in Lindau ein großes Geschenk für die Anhänger vorbeigebracht und das schon vor Heiligabend.

Žan Jezovšek, der aktuelle Topscorer der EV Lindau Islanders, verlängert kurz vor Weihnachten seinen Vertrag am Bodensee vorzeitig – und dass trotz Angebote von anderen Vereinen. Jezovšek wird bei den Inselstädtern weiterhin mit der Nummer 91 auf Torejagd gehen. Damit gelang den Verantwortlichen der Lindauer nach der bereits erfolgten Vertragsverlängerung von Marcus Marsall bereits die nächste wichtige Weichenstellung für die kommende Saison.

„Es spricht für unsere gute Arbeit, dass ein Spieler wie Žan sich dazu entschieden hat, ein weiteres Jahr beim EVL zu bleiben. All das, was wir uns bei seiner Verpflichtung erwarteten, hat er mehr als nur erfüllt. Wir sind alle froh, dass es mit der Verlängerung geklappt hat“, kommentierte Milo Markovic, Sportlicher Leiter, das Husarenstück. Die Chemie zwischen den Lindauern und Žan Jezovšek passte von Beginn an und auch das familiäre Umfeld in Lindau gefällt Jezovšek und seiner Partnerin. „Ich bin sehr glücklich, noch ein weiteres Jahr in Lindau zu bleiben. Ich fühle mich hier großartig und bedanke mich insbesondere bei Trainer Michael Baindl und Milo Markovic für das in mich gesetzte Vertrauen“, sagte Žan Jezovšek.

Der 27 Jahre alte Stürmer übertraf bislang alle in ihn gesetzte Erwartungen. In bisher 26 Spielen erzielte Žan Jezovšek 37 Scorerpunkte (18 Tore / 19 Assists) für die EV Lindau Islanders. Damit rangiert der Slowene in der Oberliga Süd auf Rang vier der aktuellen Scorerliste. Seine Torjägerqualitäten hatte der Linksschütze schon gleich bei seinem ersten Auftritt im EVL-Trikot unter Beweis gestellt. Gerade einmal ein paar Stunden am Bodensee, erzielte er beim 5:2-Erfolg im Testspiel gegen den EC Bregenzerwald drei Treffer.

Für seine Heimatland lief der linksschießende Flügelstürmer im Herrenbereich bisher in 33 Spielen im Trikot der slowenischen Nationalmannschaft auf. Sein größter Erfolg ist gerade einmal ein gutes halbes Jahr her. Mit seinem Nationalteam stieg der Stürmer bei der „B-Weltmeisterschaft“ in Bozen (Südtirol/Italien) in die A-Gruppe auf. Die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2026 in Cortina und Mailand, verpasste das slowenische Team Anfang September leider beim Qualifikationsturnier in Lettland. Durch seine guten Leistungen in Lindau will er sich aber für weitere Nominierungen empfehlen und bestenfalls bei der WM 2025 in Schweden und Lettland mit seinem Heimatland gegen die großen Eishockeynationen aus Kanada, Finnland und Schweden spielen.

Geboren wurde Žan Jezovšek in der Stadt Celje, die zwischen der Hauptstadt Ljubljana und der bekannten Stadt Maribor liegt. Beim dortigen Club HK Celje begann der Stürmer seine Eishockeylaufbahn. Jezovšek durchlief dort alle Nachwuchsmannschaften bis zur U20 und wurde in dieser Zeit auch schon Juniorennationalspieler. Mit den Nachwuchsmannschaften gewann er auch diverse Medaillen bei den Weltmeisterschaften der D1B-Divison. Mit der U18 einmal Silber, einmal Bronze und mit der U20 ebenfalls Bronze.



Die ersten Schritte im Herrenbereich machte Jezovšek mit 17 Jahren im Team seines Heimatvereins HK Celje in der Inter-National-Liga, dem Vorreiter der heutigen multinationalen AlpsHockeyLeague. Dort schlug der Stürmer direkt ein und machte als Youngster in seiner ersten Saison in 34 Spielen gleich 38 Scorerpunkte.

Bei seinen Stationen (Celje, HK Olimpija Ljubljana und HDD Jesenice) in der INL und der AlpsHockeyLeague, konnte der Stürmer in insgesamt 409 Spielen starke 392 Scorerpunkte erzielen. Mit Ljubljana (2018/2019) und dem HDD Jesenice (2022/2023) konnte der neue Importstürmer der Islanders zudem zweimal den AlpsHockeyLeague Titel erringen. Mit Ljubljana spielte Žan Jezovšek in der Saison 2021/2022 zudem eine Spielzeit in der ICE-Hockey-League, der höchsten Liga der multinationalen Alpenregionen aus Österreich, Slowenien, Ungarn und Italien.

Bildquelle: EV Lindau Islanders (Portrait) & Betty Ockert (Spielsituationen)

