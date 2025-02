EV Lindau Islanders benÃ¶tigen SchÃ¼tzenhilfe

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders benötigen Schützenhilfe, um zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte direkt in die Playoffs einzuziehen.

Vor dem letzten Spieltag der Oberliga Süd rangieren die Schützlinge von Michael Baindl auf Tabellenplatz sieben, zwei Punkte hinter dem Höchstadter EC. Um noch Platz sechs zu erreichen, müssen die Islanders gegen EHF Passau Black Hawks einen Sieg einfahren und gleichzeitig auf eine Höchstadter Niederlage im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Stuttgarter EC hoffen. Höchstadt wiederum kann mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des EC Bad Tölz gegen den EV Füssen sogar noch Rang fünf erobern. Mehr Spannung geht kaum noch!

Falls Lindau in die Pre-Playoffs einzieht, haben sie auf jeden Fall – egal ob als Tabellensiebter- oder achter – Heimspielrecht. Dies bedeutet, dass die erste Partie der Pre-Playoffs am Sonntag (23. Februar / 18:30 Uhr) in Lindau auf dem Programm stehen würden.

In der Saison 2018/2019 beendeten die EV Lindau Islanders die Hauptrunde der Oberliga Süd auf Rang zehn, verbesserten sich in der damaligen Meisterrunde auf den achten Platz. Damit erreichten die Islanders die Playoffs. Dort trafen die Islanders auf die Tilburg Trappers und schieden gegen die mit einer Sondergenehmigung in Deutschlands spielenden Niederländer in der Serie Best-of-Five mit 1:3 aus.

Der Stand im Playoff-Rennen der Oberliga Süd:

Tölzer Löwen (Tabellenfünfter / Punkte: 72 / Tore: 165:162 / Tordifferenz: +3)

EV Füssen 21. Februar 2025 H

– Tölz steht sicher in den Playoffs, offen ist nur noch auf Platz fünf oder sechs.

Höchstadter EC (Tabellensechster / Punkte: 70 / Tore: 140:161 / Tordifferenz: -21)

Stuttgart Rebels 21. Februar 2025 H

– Höchstadt kann mit einem eigenen 3-Punkte-Sieg und einer Niederlage von Bad Tölz noch Platz fünf erreichen

– Bei einer Niederlage (auch in Overtime oder Penalty) gegen Stuttgart und einem 3-Punkte-Sieg von Lindau, kann Höchstadt noch auf Platz sieben zurückfallen, denn es zählt in der Abschlusstabelle erstmal die bessere Tordifferenz und die weisen die Islanders auf, zudem wäre auch der direkte Vergleich auf Seiten der Islanders

EV Lindau (Tabellensiebter/ Punkte: 68 / Tore: 159:174 / Tordifferenz: -15)

EHF Passau Black Hawks 21. Februar 2025 H

– Lindau kann bei einem eigenen Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Höchstadt auf Platz sechs klettern, aber mit einer Niederlage nach 60 Minuten bei einem 3-Punkte-Sieg von Riessersee auf Platz acht zurückfallen.

– Bei Punktgleichheit gegenüber dem SCR hätten die Islanders erneut die bessere Tordifferenz

SC Riessersee (Tabellenachter / Punkte 66 / Tore: 177:204 / Tordifferenz: -27 )

onesto Tigers Bayreuth 21. Februar 2025 H

– Riessersee muss auf Schützenhilfe von Passau in Lindau hoffen, um mit einem eigenen Sieg noch Platz sieben zu erreichen.

