EV Lindau Islanders bauen ihr sportliches Netzwerk aus

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders stellen die Weichen für die Zukunft: In der Saison 2026/2027 setzen die Islanders auf starke Partnerschaften und erweitern ihr Netzwerk zur Förderung junger Talente.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Ravensburg Towerstars wird fortgeführt, gleichzeitig gehen die Islanders erstmals eine Kooperation mit dem langjährigen Derbyrivalen ECDC Memmingen Indians ein. Damit schaffen die Lindauer zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für junge Spieler auf dem Weg in den Profibereich.

Bereits in den vergangenen drei Spielzeiten hat sich die Kooperation zwischen den EV Lindau Islanders und den Ravensburg Towerstars als wertvoller Baustein für die sportliche Entwicklung junger Spieler erwiesen. Die geografische Nähe, der vertrauensvolle Austausch zwischen den Verantwortlichen sowie eine ähnliche sportliche Ausrichtung haben die Partnerschaft geprägt und den Weg für zahlreiche erfolgreiche Fördermaßnahmen geebnet.

Mit der Verlängerung der Kooperation für die Saison 2026/2027 setzen beide Clubs ihre gemeinsame Strategie konsequent fort. Ziel bleibt es, talentierten Spielern durch intensive Trainingsmöglichkeiten und regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau die bestmöglichen Entwicklungschancen zu bieten.

Neu hinzu kommt in der kommenden Spielzeit die Partnerschaft mit den ECDC Memmingen Indians. Was über viele Jahre von intensiver sportlicher Rivalität und emotionalen Derbyduellen geprägt war, wird nun durch eine konstruktive Zusammenarbeit ergänzt. Die Verantwortlichen beider Vereine sehen darin einen wichtigen Schritt, um junge Spieler gezielt zu fördern und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Die konkrete Ausgestaltung der Förderlizenzen und möglicher Austauschspieler mit den Ravensburg Towerstars ist bereits festgelegt. Im Rahmen der Kooperation zwischen den EV Lindau Islanders und dem ECDC Memmingen werden die entsprechenden Personalien in den kommenden Wochen besprochen. Bei den Ravensburg Towerstars sind hierfür zunächst Torhüter Baran Cicek sowie Verteidiger Ryan Odude und Stürmer Anselm Gerg vorgesehen. Die Abstimmungen erfolgen dabei jeweils bilateral zwischen den EV Lindau Islanders und ihren jeweiligen Kooperationspartnern Ravensburg beziehungsweise Memmingen. Auf sportlicher Ebene werden Ravensburgs Cheftrainer Johan Pennerborn, Lindaus Headcoach Marko Šakić sowie Memmingens Trainer Daniel Huhn die Zusammenarbeit koordinieren. Ebenso steht Lindaus Sportlicher Leiter Milo Markovic mit seinen Kollegen Marius Riedel (Ravensburg) und Sven Müller (Memmingen) in regelmäßigem Austausch.

Die Kooperationen mit den Towerstars und den Indians sind klar auf die gezielte Entwicklung junger Spieler ausgerichtet. Sowohl Torhüter als auch Feldspieler sollen über Förderlizenzen flexibel zwischen den Standorten und Lindau eingesetzt werden können. Durch zusätzliche Eiszeiten und wertvolle Wettkampfpraxis entstehen optimale Voraussetzungen für die individuelle sportliche Weiterentwicklung.

Die EV Lindau Islanders sehen in beiden Partnerschaften einen wichtigen Baustein für die Zukunft des Vereins. Durch die enge Zusammenarbeit mit etablierten Organisationen stärken die Islanders ihre Position als attraktiver Ausbildungsstandort für junge Talente und schaffen gleichzeitig einen Mehrwert für alle beteiligten Clubs.

Mit der Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft mit Ravensburg und der neuen Kooperation mit Memmingen setzen die Islanders ein klares Zeichen für nachhaltige Nachwuchsförderung, sportliche Entwicklung und eine enge regionale Vernetzung. Die Verantwortlichen der Vereine sind überzeugt, dass die Partnerschaft den Spielern neue Perspektiven eröffnet und zugleich die sportliche Entwicklung sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Clubs nachhaltig stärkt.