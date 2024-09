EV Lindau Islanders am Freitag im Duell der Dauerbrenner in Peiting

Lindau. (EVL) Am Freitag das Duell der Dauerbrenner, am Sonntag dann gleich doppelte Premiere: Zwei reizvolle Partien stehen für die EV Lindau Islanders zum...

Lindau. (EVL) Am Freitag das Duell der Dauerbrenner, am Sonntag dann gleich doppelte Premiere: Zwei reizvolle Partien stehen für die EV Lindau Islanders zum Auftakt der Saison 2024/2025 in der Eishockey-Oberliga auf dem Programm.

Die Schützlinge des neuen Trainers Michael Baindl gastieren am Freitag (20. September 2024 / 20.00 Uhr) beim EC Peiting. Am Sonntag (22. September 2024 / 16.00 Uhr) sind die Bietigheim Steelers beim ersten Heimspiel zu Gast bei den Islanders. Es ist nicht nur die Saisonpremiere in der bpm-Arena, beide Klubs standen sich in der Oberliga noch nie gegenüber, eine doppelte Premiere also.

Doch zum Start in die neue Saison heißt der Gegner EC Peiting. Der oberbayerische Gastgeber gehört seit der Einführung der zweitgleisigen dritten Eishockey-Ligen im Jahr 2015 zum festen Oberliga-Inventar, insgesamt blickt das „gallische Dorf“ – wie sie sich in Peiting unter Anspielung auf die Asterix-Comics selbstironisch nennen – auf 23 Jahren Zugehörigkeit in den unterschiedlichen Formen der Oberliga zurück. Die Islanders zählen seit der Saison 2016/2017 zur Oberliga-Süd. Länger als diesen beiden Organisationen gehört kein anderer Verein der aktuellen Oberliga Süd an. Michael Baindl, Headcoach der Islanders, freut sich auf den Start der Saison warnt nebenbei aber auch: „Peiting auswärts, ist eines der schwierigsten Spiele in der Oberliga Süd. Wir werden gut vorbereitet sein und werden alles daran setzen das erste Spiel der Saison zu gewinnen.“

Besondere Brisanz erhält die Partie, weil Lindaus Ex-Coach John Sicinski nun am Rande der Bande in Peiting steht und gleich zum Auftakt auf seinen ehemaligen Verein trifft. Dort allerdings ist der 50-Jährige beileibe kein Unbekannter. Er spielte einst seine letzte Saison als Aktiver in Peiting und wechselte unmittelbar danach ins Traineramt. Nach Stationen in Deggendorf, Rosenheim und Lindau nun also die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. „Der Kontakt nach Peiting ist nie ganz abgebrochen. Ich bin sehr dankbar, denn Peiting hat mir damals die Chance gegeben, meine Trainerkarriere zu starten. Das war unerwartet, denn ich wurde binnen 48 Stunden vom Spieler zum Coach. Ich habe seitdem viel erlebt, viel gelernt – positiv wie negativ – und freue mich zurück zu sein“, sagte Sicinski über seinen neuen (alten) Verein.

Auch am Sonntag kehrt ein guter Bekannter an seine alte Wirkungsstätte zurück. David Zabolotny, der von 2017 bis 2019 zwei Spielzeiten lang den Lindauer Kasten sauber hielt, kommt mit den Bietigheim Steelers in die bpm-Arena. Nach Lindau führt sein Weg über Deggendorf, die Hannover Indians, KS Craiova Kraków und den EHC Freiburg ins Schwabenland. Parallel zu seinen Vereinsaktivitäten avancierte der gebürtiger Frankfurter zum polnischen Nationaltorwart. Sein Debüt feierte der heute 30-Jährige bei der B-Weltmeisterschaft 2022. Bei der WM 2024 stand Zabolotny in drei Partien im polnischen Tor. Zabolotny, der auch einen deutschen Pass besitzt, ersetzt in Bietigheim den in Lindau als Förderlizenzspieler bekannten Leon Dubrawa, der die Steelers mit unbekannten Zeil verließ.

Die Heimpremiere der Islanders beginnt bereits um 16:00 Uhr, um Familien so eine attraktive Anspielzeit zu bieten. Ebenfalls attraktiv ist, dass Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre freien Eintritt zu diesem Spiel haben. Es lohnt sich, rechtzeitig in der bpm-Arena zu sein, denn die Islanders haben sich eine neue Choreografie beim Einlauf der Mannschaft ausgedacht. Man darf gespannt sein!

Zum Schluss noch eine wichtige Anmerkung: Auf Grund eines technischen Fehlers sind die neu gedruckten Dauerkarten fälschlicherweise mit dem Hinweis „Nicht übertragbar“ versehen. Dies stimmt so nicht: Natürlich sind bereits erworbene Dauerkarten, sowie auch die verlängerten Dauerkarten aus den Vorjahren, im Laufe der Saison an „Friends & Family“ übertragbar.