EV Landshut: Uwe Krupp ist neuer Coach

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat eine der renommiertesten Persönlichkeiten des deutschen Eishockeys als neuen Headcoach verpflichtet.

Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger und frühere deutsche Nationaltrainer Uwe Krupp hat die spannende Aufgabe übernommen, den niederbayerischen Traditionsclub als attraktiven Eishockey-Standort in der Funktion des Cheftrainers weiterzuentwickeln. Krupp, der im Juni seinen 60. Geburtstag feiert, hat am Gutenbergweg einen Vertrag über zwei Jahre plus Option für eine weitere Saison unterschrieben.

Beim EVL herrscht große Freude darüber, dass es gelungen ist, den absoluten Wunschkandidaten als Chefcoach zu engagieren. „Die Verpflichtung eines Mannes mit der außergewöhnlichen Vita von Uwe Krupp“, betont Michael Imhoff, Vorsitzender des Beirats der EVL Spielbetrieb-GmbH, „ist ohne Frage ein Meilenstein für den EV Landshut und ein starkes Signal nach innen und außen, dass wir unsere Strategie als professionell aufgestellter, wirtschaftlich gesunder und ganzheitlich attraktiver Standort konsequent vorantreiben.“

Zentraler Aspekt der Personalie Uwe Krupp ist ihr perspektivischer Ansatz. Es gehe nicht um einen kurzfristigen Plan oder den sofortigen Aufstieg in die PENNY DEL, betont Geschäftsführer Ralf Hantschke: „Wir wollen ein gesundes, nachhaltiges Projekt etablieren – geprägt von gegenseitigem Vertrauen und wirtschaftlichem Weitblick, einhergehend mit sportlichen Ambitionen.“ Der neue Trainer, bekräftigt Hantschke, sei „fachlich wie menschlich ein großer Gewinn für unsere gesamte Organisation. Uwes Art zu führen, seine Erfahrung, seine Bescheidenheit – das wird Strahlkraft entfalten.“

Die Laufbahn des ehemaligen Verteidigers ist gespickt mit attraktiven Adressen: Er war zweimal (2011-2014 und 2020-2024) Trainer in seiner Heimatstadt bei den Kölner Haien sowie außerdem tätig bei den Eisbären Berlin (2014-2018), Sparta Prag (2018-2020) und in der letzten Saison beim HC Lugano in der Schweiz. Von 2005 bis 2011 arbeitete Krupp als deutscher Nationaltrainer und erreichte mit der DEB-Auswahl 2010 bei der WM im eigenen Land das Halbfinale. Als Spieler absolvierte er mehr als 800 Partien in der NHL und holte zweimal den Stanley Cup. 1996 erzielte er sogar für die Colorado Avalanche den entscheidenden Finaltreffer zum Gewinn der Trophäe, 2002 triumphierte er dann mit den Detroit Red Wings. Besondere Pointe: Während des NHL-Lockouts in der Saison 1994/95 bestritt er fünf Spiele für den EVL in der DEL, schoss dabei ein Tor und gab zwei Assists.

Zu seiner Rückkehr an den Gutenbergweg nach gut drei Jahrzehnten sagt Uwe Krupp: „Landshut steht für etwas, mit dem ich mich identifizieren kann. Tradition, Werte, Nachwuchsarbeit: Das alles ergibt für mich Sinn – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Ich sehe meine Rolle nicht nur an der Bande der Profis, sondern als aktiver Gestalter der sportlichen Zukunft dieses Vereins, die schon im Jugendbereich beginnt.“

Auf eben jener Nachwuchsarbeit und der erfolgreichen Integration vielversprechender Nachwuchsspieler in den Profibereich liegt seit Jahren beim EV Landshut ohnehin ein ganz besonderes Augenmerk. Auch hier soll der neue Chefcoach stilbildend wirken. Junge Talente systematisch ins DEL2-Team einzubauen, betont der Sportliche Leiter Max Brandl, „ist Teil unserer Identität und gehört zur EVL-DNA“. Diese Philosophie der Nachwuchsförderung werde von Uwe Krupp „zu 100 Prozent verkörpert“.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV