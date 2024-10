EV Landshut und lebensmut Landshut e.V. laden am Freitag zum â€žPink in the Rinkâ€œ-Spieltag in die Fanatec Arena ein

Landshut. (PM EVL) Der Oktober wird pink! Der EVL und lebensmut Landshut e.V. veranstalten beim kommenden Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars (Freitag/19.30 Uhr) unter...

Landshut. (PM EVL) Der Oktober wird pink! Der EVL und lebensmut Landshut e.V. veranstalten beim kommenden Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars (Freitag/19.30 Uhr) unter dem Motto „Pink in the Rink“ ein gemeinsames Charity-Event und sammeln Spenden für Krebspatienten und deren Familien in der Region Landshut.

Ein absolutes Highlight werden dabei die pinken Sondertrikots in denen der EVL alles daransetzen wird, um sein fünftes Heimspiel in Serie zu gewinnen. Zudem werden zum Start in den Brustkrebsmonat Oktober im Stadion vier Informationsstände aufgebaut, an denen Spenden gesammelt, pinke Schleifen verteilt und EVL-Fanartikel verkauft werden. Alle Spenden, die an diesem Abend gesammelt werden, kommen zu 100 Prozent dem lebensmut Landshut e.V. zugute. „Jede Spende, unabhängig vom Kauf von Fanartikeln ist herzlich willkommen. Bargeldspenden sind bei diesem Charity-Spiel nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Die Unterstützung der Fans hilft uns, unsere wichtige Arbeit fortzusetzen und Krebspatienten sowie deren Familien zu unterstützen,“ erklärt Sandra Hintermaier, Geschäftsführerin des lebensmut Landshut e.V., und ergänzt: „Unsere Vorstandsmitglieder, ehrenamtliche Helfer und Kursleiter stehen an unseren Ständen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und über die vielfältigen Unterstützungsangebote unseres Vereins zu sprechen. An einem der Stände gibt unsere Aromaexpertin einen Einblick in die Welt der Aromatherapie.“

Die gesammelten Spenden sollen allen Menschen mit einer Krebserkrankung in Landshut und der Region helfen. „Gemeinsam mit dem EVL haben wir uns darauf verständigt, dass wir hier bewusst keinen Unterschied zwischen verschiedenen Erkrankungen machen möchten. Unser gemeinsames Ziel für „Pink in the Rink“: Jede Spende soll das Leben von möglichst vielen Betroffenen verbessern, unabhängig von ihrer Krebsdiagnose!“, sagt PD Dr. Christian Bogner, 1. Vorsitzender von lebensmut Landshut e.V. und Chefarzt der Onkologie am Klinikum Landshut.

lebensmut Landshut e.V. ist seit fast 20 Jahren eine wichtige Anlaufstelle für Krebspatienten und ihre Angehörigen in Landshut. In Deutschland erkrankt jeder zweite Mensch im Laufe seines Lebens an Krebs. Betroffen sind aber weitaus mehr – Eltern, Partner, Kinder und Freunde. Lebensmut Landshut e.V. bieten kostenfreie therapiebegleitende Maßnahmen wie Kunsttherapie und Familiensprechstunden an, die von Krankenkassen nicht finanziert werden. Das Ziel des Vereins ist es, die Lücken im Gesundheitssystem zu füllen und die seelische Gesundheit der Betroffenen und deren Angehörigen zu verbessern und zu stärken.

Die Arbeit von lebensmut Landshut e.V. wird ausschließlich durch Spenden finanziert.

Im Zuge des „Pink in the Rink“-Spieltags möchten der lebensmut Landshut e.V. und der EVL auch ausdrücklich auf die Wichtigkeit der regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen im Kampf gegen den Krebs hinweisen: „Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind der Schlüssel zur Früherkennung von Krebs und verbessern die Heilungschancen erheblich. Auch eine gesunde Lebensweise hilft: Ausreichend Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und der Verzicht auf Rauchen und Alkohol tragen dazu bei, das Krebsrisiko zu senken. Denken Sie daran, Ihre Haut vor UV-Strahlen zu schützen und empfohlene Impfungen wahrzunehmen. Ihre Gesundheit beginnt mit Vorsorge“, betont Christian Bogner.