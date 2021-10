EV Landshut teste beim EV Moosburg

Landshut. (PM EVL) Die Moosburger Clariant-Arena war in der Saisonvorbereitung für das Profiteam des EV Landshut und etliche Nachwuchsmannschaften wochenlang ein lieb gewonnenes Quartier....

Jetzt kehrt die DEL2-Truppe des EVL noch einmal zurück! Am Dienstag, 19. Oktober gastiert der EVL zu einem Testspiel beim Landesligisten EV Moosburg und freut sich auf ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten.

Hierzu gehören neben EVL-Legende Bernie Englbrecht als EVM-Headcoach auch Torhüter MaximilianEnglbrecht und Angreifer Miloslav Horava. „Wir hatten in Moosburg wirklich optimale Bedingungen für unsere Saisonvorbereitung. Mit diesem Freundschaftsspiel möchten wir uns ganz herzlich beim EV Moosburg für die große Gastfreundschaft und die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Wir freuen uns auf einen tollen Eishockeyabend in der Clariant-Arena. Ich bin mir sicher, dass auch viele EVL-Fans dabei sein werden“, sagt Axel Kammerer, Sportlicher Leiter des EV Landshut. Beim letzten Gastspiel in Moosburg gewann der EVL das Nachbarschaftsduell im Dezember 2018 mit 10:3.

Tickets gibt es ab sofort bei Loidl-Markisen in Degernpoint zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 13.15 Uhr sowie am Mittwoch zwischen 8.30 und 18 Uhr) und an der Abendkasse. Es gelten die 3G-Regeln sowie im gesamten Stadion die Maskenpflicht.

Am Spieltag selber sind dann neben der Eintrittskarte auch das ausgedruckte und ausgefüllte Formular “Tagesticket” (zu finden auf der EVM-Homepage unter www.ev-moosburg.de) sowie ein Impf-/Genesenen- oder Test-Nachweis mitzubringen