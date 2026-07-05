Gerücht war schon fast über das Verfallsdatum: EV Landshut macht alles klar mit Jon Blum

Landshut. (PM EVL) Das ist ein echtes personelles Ausrufezeichen!

Der EV Landshut hat Jonathon Blum unter Vertrag genommen – einen extrem routinierten Verteidiger mit beeindruckender Laufbahn und absoluter Siegermentalität, der auch in Deutschland einen hervorragenden Ruf genießt, seit er von 2021 bis 2025 für den EHC Red Bull München in der DEL aufs Eis ging. In der vergangenen Spielzeit führte der 37-jährige US-Amerikaner den HC Pustertal überraschend bis ins Playoff-Finale der multinationalen ICE Hockey League.

„Wir standen schon längere Zeit mit Jon in Kontakt, und es freut uns außerordentlich, dass er sich trotz diverser anderer Angebote für den EVL entschieden hat“, betont der Sportliche Leiter Max Brandl. Er fügt hinzu: „Die Verpflichtung von Jonathon Blum bedeutet ein signifikantes Upgrade für alle Elemente unseres Defensivspiels. Jon hat eine hohe Kernkompetenz in der Abwehr, setzt spielerische Akzente für die Offensive und ist als ́Quarterback ́ im Powerplay eine echte Waffe. Zudem ist er eine zentrale Führungspersönlichkeit – ein wahrer Leader, der auf dem Eis und in der Kabine immer vorangeht. All das wird unserem Team richtig guttun!“

Der Rechtsschütze, geboren in Long Beach/Kalifornien, war einst als 18-Jähriger beim NHL Draft in Runde 1 an Gesamtposition 23 von den Nashville Predators gezogen worden und pendelte in der Folge einige Jahre zwischen NHL (122 Spiele) und AHL, ehe er 2015 seine nordamerikanische Heimat verließ und in der KHL anheuerte, wo er bis 2019 in Wladiwostok, Sotschi und Minsk spielte. Es folgten zwei Jahre bei Färjestad in Schweden und ein Vier-Jahres-Engagement in München, wo Jonathon Blum in 241 Partien stolze 170 Scorerpunkte anhäufte (22 Tore, 148 Assists) und 2023 mit seiner Mannschaft die Meisterschaft holte. Auch letzte Saison in Pustertal zählte der Routinier zu den Leistungsträgern und profilierte sich u.a. in der Plus-Minus-Wertung mit der teaminternen Top-Bilanz von +23.

Nun schlägt Jon Blum ein weiteres Kapitel seiner bemerkenswerten Karriere auf. Sein Statement: „Ich freue mich sehr darauf, mit meiner Familie nach Landshut zu kommen, wo ich mit dem HC Pustertal letztes Jahr im August bereits ein Testspiel bestritten habe.“ Beim 5:2-Sieg des EVL erzielte Blum das erste Tor für sein damaliges Team. Über Landshut sagt der Neuzugang: „Ich habe nur Gutes gehört über die Stadt und den EVL, vor allem von Tobi Rieder. Der Verein ist Klasse, behandelt die Spieler und ihre Familien wirklich gut. Somit war es für uns eine leichte Entscheidung für Landshut. Wir fühlen uns geehrt, das rot-weiße Trikot zu tragen!“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jon Blum @ Elite Prospects

408 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro